Z trzech ćwierćfinałów w piątek w Cincinnati ten zapowiadał się najmniej ciekawie. I był też chyba najbardziej niespodziewany, bo o ile jeszcze udział Weroniki Kudiermietowej na tym etapie jest sporym zaskoczeniem, to już gra Varvary Grachevej, bo tak się formalnie wpisuje jej nazwisko po zmianie obywatelstwa z rosyjskiego na francuskie - już sporą sensacją.

Mówimy bowiem o zawodniczce, która ma za sobą dość duży kryzys sportowy. Na początku zeszłego roku była jeszcze 39. w światowym rankingu, później zaliczyła spory zjazd. Jeśli gdzieś odnosiła sukcesy, to w turniejach WTA 125, gdzie światowa czołówka nie może zawitać. Od niej zaś odbijała się w każdych kolejnych zawodach.

A tu nastąpił przełom. W Cincinnati przebijała się przez kwalifikacje, wygrała już sześć spotkań. Tyle potrzebowała Iga Świątek, by dotrzeć do finału Wimbledonu. A siedmiu, by go wygrać.

Dla zawodniczki z Francji seria zakończyła się jednak na tych sześciu. W starciu z Rosjanką, która dawno temu zapowiedziała, że obywatelstwa za nic w świecie nie zmieni, wygrała tylko trzy gemy.

WTA 1000 Cincinnati. Weronika Kudiermietowa dołączyła do Igi Świątek i Jeleny Rybakiny

Gdyby porównać mecz Kudiermietowej z Grachevą do któregoś z wcześniejszych ćwierćfinałów, to bardziej do starcia Sabalenki z Rybakiną. Ale tylko z samego przebiegu meczu, na pewno nie z powodu jego poziomu. Tam Białorusinka miała niewiele do powiedzenia, przegrała pierwszego seta 1:6, ale... uzyskała dodatni stosunek winnerów do niewymuszonych błędów. A to świadczyło o świetnym poziomie.

Tu zaś Gracheva nie wytrzymała chyba już trudów turnieju, tych sześciu spotkań i blisko 9,5 godziny spędzonych na korcie. Nie zagrała tak jak przeciwko Karolinie Muchovej, a to był jej największy sukces w tym roku.

Dziś w pierwszym secie miała trzy wygrywające akcje i aż 18 błędów bez presji rywalki. W drugim secie te statytystyki były jeszcze gorsze: 3 i 20.

Varvara Gracheva DYLAN BUELL AFP

Nic więc dziwnego, że starsza z sióstr Kudiermietowych wygrała ten mecz bez większego problemu. Ona miała dość krótką przerwę, od ostatniej piłki w starciu z Magdą Linette i pierwszej z Grachevą minęło niespełna 20 godzin. A dominowała od początku. Zawodniczka reprezentująca już Francję jedynego gema wygrała na 1:2, później przegrała cztery kolejne. Podobnie było w drugim secie: 0:3, 1:4, 2:6. Niemal każde mocniejsze przyspieszenie gry przez Weronikę kończyło się punktem. Dla niej była to najłatwiejsza wiktoria w Cincinnati.

Rozwiń

W półfinale zmierzy się z Coco Gauff lub Jasmine Paolini. Jeśli będzie to Amerykanka, dojdzie do rewanżu za ich starcie w Montrealu. Tam Kudiermietowa była już o włos od wygranej, prowadziła 6:4 i 3:1. A później przy 4:4 miała dwa breakpointy. I przegrała.

Warwara Graczewa ALAIN JOCARD AFP

Weronika Kudiermietowa Minas Panagiotakis AFP

Świątek pokonuje Cirsteę i awansuje do ćwierćfinału Cincinnati Open AP © 2025 Associated Press