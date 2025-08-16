W Hiszpanii było o tym głośno. Lewandowski zabrał głos. "To nie będzie łatwe"

FC Barcelona ma za sobą wspaniały sezon, zakończony zdobyciem kilku ligowych tytułów. Duża w tym zasługa Lamine Yamala, który w poprzedniej kampanii mógł pochwalić się 18 golami oraz 25 asystami w 55 meczach zespołu. Wówczas miał on zaledwie 17 lat, co stawia sukcesy Hiszpana w jeszcze lepszym świetle.

W miarę zyskiwania przez niego popularności rodzą się jednak pewne obawy. Te powoli zaczynają przejawiać również członkowie FC Barcelony. Jakiś czas temu, przy okazji 18-stych urodzin Yamala, doszło bowiem do swego rodzaju skandalu, którym żyły wówczas media na całym świecie. Młody Hiszpan nie stroni także od kontaktów z kobietami, a w jego otoczeniu z dnia na dzień zdaje się ich tylko przybywać. To wszystko sprawia, że fani talentu Yamala coraz częściej obawiają się, iż pójdzie on w ślady piłkarzy, którzy zaprzepaścili swoją świetlaną przyszłość na rzecz pokus, oferowanych popularnym osobom niemalże na każdym kroku.

Lewandowski zabrał głos ws. przyszłości Yamala. "Musi znaleźć balans"

Robert Lewandowski korzysta obecnie z okazji, udzielając przeróżnych wywiadów zagranicznym gigantom. Tym razem napastnik FC Barcelony zdecydował się porozmawiać ze stacją "ESPN", a tematem jego wypowiedzi był w głównej mierze Lamine Yamal. Polak został bowiem zapytany o to, czy jego młodszy kolega z drużyny, aby nie wkracza na "złą ścieżkę".

"Lamine jest młody i może cieszyć się życiem. Wręcz musi cieszyć się życiem, ponieważ wszystko, nie tylko w piłce nożnej, ale i poza nią, jest jeszcze przed nim. Oczywiście, to będzie dla niego trudny moment, jak sobie z tym poradzić, ze wszystkim, co go otacza. Z pewnością nie będzie to łatwe, ale musi też cieszyć się wszystkim. W tym wieku może robić wiele rzeczy, a prawdopodobnie w przyszłości nie będzie już mógł. Trzeba po prostu znaleźć w tym wszystkim równowagę" - mówił Robert Lewandowski.

36-latek podkreślił również, że jego młodszy kolega jest dobrym człowiekiem, a ekscentryczne zachowania są związane z próbą wyrażenia siebie poprzez pozasportowe aspekty. W jego przekonaniu Yamal wciąż jest przed swoim "pikiem popularności", który może nastąpić dopiero za dwa, trzy, lub też cztery lata. Mimo to Lewandowski jest pewny, że Hiszpan wyrobi sobie dostatecznie mocą odporność psychiczną, aby podołać wyzwaniom, które czekają go jako jednego z najbardziej obiecujących piłkarzy młodego pokolenia.

Lamine Yamal Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski i Lamine Yamal świętują zdobycie Superpucharu Hiszpanii FADEL SENNA / AFP AFP

Lamine Yamal i Robert Lewandowski JOSEP LAGO / AFP AFP

