Tragedia po meczu Ekstraklasy. Nie żyje kibic Zagłębia Lubin. Był reanimowany
15 sierpnia doszło do starcia 5. kolejki między Zagłębiem Lubin i Lechią Gdańsk. Spotkanie dość imponująco wygrali "Miedziowi" aż 6:2, jednak radość z triumfu nie trwała długo. Tuż po zakończeniu spotkania klub poinformował, że kibic, który zasłabnął podczas spotkania niestety zmarł. Mimo szybkiej reakcji służb medycznych, jego życia nie udało się uratować.
15 sierpnia rozegrane zostały spotkania w ramach 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W jednym ze starć Zagłębie Lubin podejmowało Lechię Gdańsk. "Miedziowi" dość przeciętnie weszli w sezon 2025/2026, notując dotychczas porażkę oraz dwa remisy. Gdańszczanie również nie mogli się pochwalić dobrymi rezultatami, bowiem przed meczem z Zagłębiem mieli na swoim koncie dwie porażki oraz dwa remisy.
Starcie na KGHM Zagłębie Arenie od samego początku układało się po myśli gospodarzy. W 15. minucie prowadzili oni już 2:0. Goście jednak długo nie kapitulowali. Przed przerwą udało im się zdobyć bramkę kontaktową, a w 56. minucie na tablicy wyników widniał rezultat 2:2. Wtedy gospodarze ostro wzięli się do roboty, zdobywając aż... 4 gole. Tym samym spotkanie Zagłębia Lubin z Lechią Gdańsk zakończyło się wynikiem 6:2.
"Nie żyje Kibic Zagłębia Lubin. Po meczu 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy KGHM Zagłębiem Lubin a Lechią Gdańsk zmarł 50-letni kibic Miedziowych. Był reanimowany przez służby medyczne po zasłabnięciu na sektorze G naszego stadionu. Zarząd Zagłębia Lubin S.A. składa Rodzinie zmarłego najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia" - piszą przedstawiciele klubu na swoich mediach społecznościowych.
