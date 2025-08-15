15 sierpnia rozegrane zostały spotkania w ramach 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W jednym ze starć Zagłębie Lubin podejmowało Lechię Gdańsk. "Miedziowi" dość przeciętnie weszli w sezon 2025/2026, notując dotychczas porażkę oraz dwa remisy. Gdańszczanie również nie mogli się pochwalić dobrymi rezultatami, bowiem przed meczem z Zagłębiem mieli na swoim koncie dwie porażki oraz dwa remisy.

Starcie na KGHM Zagłębie Arenie od samego początku układało się po myśli gospodarzy. W 15. minucie prowadzili oni już 2:0. Goście jednak długo nie kapitulowali. Przed przerwą udało im się zdobyć bramkę kontaktową, a w 56. minucie na tablicy wyników widniał rezultat 2:2. Wtedy gospodarze ostro wzięli się do roboty, zdobywając aż... 4 gole. Tym samym spotkanie Zagłębia Lubin z Lechią Gdańsk zakończyło się wynikiem 6:2.

"Nie żyje Kibic Zagłębia Lubin. Po meczu 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy KGHM Zagłębiem Lubin a Lechią Gdańsk zmarł 50-letni kibic Miedziowych. Był reanimowany przez służby medyczne po zasłabnięciu na sektorze G naszego stadionu. Zarząd Zagłębia Lubin S.A. składa Rodzinie zmarłego najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia" - piszą przedstawiciele klubu na swoich mediach społecznościowych.

Więcej informacji wkrótce.

Rozwiń

Zagłębie Lubin PAP

Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk Aleksander Bala East News

Kibice Zagłębia Lubin Aleksander Bala East News

''Wydarzenia'': Skandal na meczu z izraelskim klubem. Obsceniczne zachowania i antypolski baner Polsat News Polsat News