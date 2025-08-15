Debiut jak marzenie. Potem zmiana i zaczął się koszmar Liverpoolu. Wielkie emocje na Anfield

Poprzedni sezon Premier League miał inny przebieg, niż większość z ostatnich lat. Tym razem bowiem Manchester City nie bił się o mistrzostwo kraju, co więcej, w pewnym momencie Pep Guardiola i jego piłkarze mieli prawo martwić o swój ewentualny występ w rozgrywkach Ligi Mistrzów w sezonie 2025/2026. W tym czasie wszystkim dość regularnie uciekał Liverpool, który wygrał Premier League z przewagą dziesięciu oczek.

Po sezonie podopieczni Arne Slota dostali potężny cios w postaci tragicznej śmierci swojego kolegi z drużyny - Diogo Joty. Dodatkowo z zespołu odeszli także Trent Alexander-Arnold, Luis Diaz i Darwin Nunez za ponad 120 milionów euro. Właśnie za kwotę w tych okolicach na Anfield trafił Florian Wirtz, który ma być nową wielką gwiazdą "The Reds". Oprócz Niemca Liverpool sprowadził jeszcze czterech zawodników za kwotę łączną ponad 200 milionów euro.

Liverpool zwycięża na start sezonu. Huśtawka nastrojów

W zespole mistrza Anglii doszło do wielkich zmian, które są świadectwem ambicji, jakie ma ekipa prowadzona przez Arne Slota. W pierwszej kolejce na Anfield przyjechało Bournemouth, które w poprzednim sezonie było jedną z największych rewelacji całych rozgrywek. To wszystko sprawiało, że pierwszy mecz sezonu w Premier League zapowiadał się naprawdę atrakcyjnie.

Pierwsza połowa była naprawdę niezłą wizytówką Premier League, jeśli chodzi o poziom intensywności, ale brakowało nieco dogodnych sytuacji bramkowych. Tę najlepszą wypracował sobie właściwie sam debiutujący w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii Hugo Ekitike. Francuz jakimś sposobem przedarł się przez defensywę "Wisienek" i stanął oko w oko z Petroviciem. Bramkarz rzucił się w lewo, Ekitike strzelił w prawo i wyprowadził Liverpool na prowadzenie, a gola zadedykował Diogo Jocie. Obrońcy tytułu schodzili więc na przerwę, prowadząc 1:0.

Druga część spotkania rozpoczęła się w najlepszy możliwy sposób dla gospodarzy. Jeszcze przed upływem piętnastu minut bowiem Cody Gakpo strzałem z okolicy szesnastki podwyższył prowadzenie na 2:0, asystował Ekitike. W 63. minucie na Anfield przeszedł jęk niedowierzania, bo goście za sprawą Semenyo strzelili gola kontaktowego, a niedługo później murawę opuścił Ekitike.

Widać było, że Arne Slot chce bronić korzystnego wyniku, skoro zdjął swojego najlepszego ofensywnego gracza w tym meczu. Już w 76. minucie ta decyzja się zemściła, a stadion zamarł, bo Semenyo wyszedł z kolejną kontrą i płaskim strzałem doprowadził do remisu. Dla Ghańczyka to o tyle ważne, że w pierwszej połowie był ofiarą rasistowskiego ataku jednego z kibiców.

Gdy już wydawało się, że mecz zakończy się remisem, do gry wszedł wprowadzony z ławki Federico Chiesa. Włoski skrzydłowy znakomicie odnalazł się w tłoku, który stworzył się w polu karnym i między nogami obrońców wpakował futbolówkę do siatki. W doliczonym czasie gry zwycięstwo "The Reds" przypieczętował dodatkowo Mohamed Salah. Egipcjanin prawą nogą z wewnątrz pola karnego strzelił gola na 4:2 i choć emocji nie brakowało, to Liverpool zgarnia trzy oczka.

