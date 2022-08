Kibice alarmują: zróbcie to, bo pożałujecie

Trzy punkty w lidze polskiej, zero w Szwecji, a potem znów trzy punkty w Polsce. To ostatnie wyniki Gleba Czugunowa, który już w sobotę pojedzie z dziką kartą we Wrocławiu podczas GP Polski. Dostał ją, bo jest żużlowcem miejscowego klubu, a innych kandydatów w Sparcie nie było. Pytanie, czy będący w takiej formie Czugunow w ogóle powinien jechać i czy ma to jakikolwiek sens. Wątpią w to kibice.

- Czy jest jeszcze możliwość wycofania Czugunowa z dzikiej karty? To chyba najbardziej niesłuszna nominacja w ostatnich latach - pyta pan Marcin z Tarnowa. - Praktycznie każdy inny zawodnik byłby lepszym wyborem. Ja rozumiem, że miał być to ktoś ze Sparty. Ale czy naprawdę trzeba szukać na siłę? Będziemy tego żałować. Kiedyś dzikie karty w Polsce dostawali przecież Richardson i Ward. Więc da się - dodał pan Mateusz z Gdańska. Jest mnóstwo podobnych komentarzy.

Nie przyjdą specjalnie dla niego

Jednym z głównych argumentów osób, które zdecydowały o dzikiej karcie dla Czugunowa jest zapewne to, że przyciągnie on więcej miejscowych kibiców na trybuny. To jednak kwestia mocno dyskusyjna. Po pierwsze, ludzie w większości kupili bilety już dawno temu, kiedy to nie znano nazwiska zawodnika z dziką kartą. Po drugie, raczej mało kto tak czy inaczej przyszedłby specjalnie dla Czugunowa.