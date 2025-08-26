Partner merytoryczny: Eleven Sports

Reprezentant Polski pewny swojego losu, transferowy hit. Nic już tego nie zmieni

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Wiele dni spekulacji, aż w końcu nadeszło oficjalne potwierdzenie. We wtorek sfinalizowano przenosiny Adama Buksy do włoskiej Serie A. Napastnik reprezentacji Polski został nowym zawodnikiem Udinese Calcio, w którym będzie miał okazję spotkać starych znajomych. Trenerem tego klubu jest znany z pracy w Ekstraklasie Kosta Runjaić, który niedawno ściągnął do klubu innego polskiego kadrowicza Jakuba Piotrowskiego.

Robert Lewandowski i Adam Buksa
Robert Lewandowski i Adam BuksaAFP

Adam Buksa po wyjeździe z Polski zdecydowanie był rozchwytywany przez kluby z całego świata. Napastnik po udanych występach w barwach Pogoni Szczecin wyjechał za ocean, by występować w amerykańskiej MLS. Wybór padł na New England Revolution, gdzie spędził dwa i pół roku. Szczególnie udany był sezon 2021, który polski napastnik zakończył z 16-oma bramkami na koncie. Niewiele zabrakło, by Buksa zyskał miano króla strzelców sezonu zasadniczego MLS. Do najlepszych zabrakło mu zaledwie trzech trafień.

Dobre występy w USA zaprocentowały tym, co w przypadku wielu młodych zawodników było nieuniknione - powrót do Europy. Buksa trafił do francuskiego RC Lens, gdzie szło mu już zdecydowanie gorzej. Strzałem w dziesiątkę okazało się wypożyczenie do Turcji. W barwach Antalyasporu Buksa zanotował 16 trafień, będąc jednym z najlepszych napastników w tamtejszej ekstraklasie.

Miniony sezon Buksa spędził w Danii. Wraz z Midtjylland do samego końca walczył o mistrzostwo kraju. Finalnie ta sztuka się nie udała, o zaledwie jeden punkt lepszy okazała się Kopenhaga. Nagrodą za udany sezon był udział w eliminacjach Ligi Europy. Także i w nich Buksa błysnął. Polak przed tygodniem trafił do siatki w zwycięskim 4:0 starciu z fińskim KuPS.

    Transfer Buksy oficjalnie potwierdzony. W Udinese tworzy się polska kolonia

    Jak się finalnie okazało, było to pożegnanie Buksy z duńską publicznością. Już wówczas sporo mówiło się o potencjalnym transferze do Udinese, co ostatecznie stało się faktem. Włoski klub we wtorek oficjalnie potwierdził podpisanie umowy z reprezentantem Polski, który związał się z nowym klubem kontraktem obowiązującym do końca czerwca 2029 roku.

    Trenerem Udinese jest Kosta Runjaić, szkoleniowiec doskonale znany z pracy w Pogoni Szczecin i Legii Warszawa. Niemiec podczas tego okienka transferowego wyraźnie poszedł tropem starych znajomości. Włoski klub ściągnął tego lata już dwóch piłkarzy, którzy mieli okazję współpracować z Runjaiciem w Szczecinie.

    Wcześniej od pozyskania Buksy sfinalizowano transfer Jakuba Piotrowskiego. Pomocnik, który grą w bułgarskim Łudogorcu Razgrad wypromował się, ma już za sobą debiut we włoskiej Serie A. Polak pojawił się na boisku w końcówce zremisowanego 1:1 meczu z Hellasem Verona.

    Buksa regularnie występując w poprzednim klubie pozostał w rytmie meczowym. W związku z tym niewykluczone jest, że już w najbliższy weekend zdoła zadebiutować w nowym klubie. A rywal trafił się wprost wymarzony. W najbliższą niedzielę Udinese wyruszy na San Siro, gdzie zmierzy się z aktualnym wicemistrzem Włoch Interem Mediolan.

    Kosta Runjaić
    Kosta RunjaićAFP
    Jakub Piotrowski (z prawej), a obok niego Przemysław Frankowski
    Jakub Piotrowski (z prawej), a obok niego Przemysław FrankowskiAFP

