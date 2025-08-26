To marzenie każdego młodego piłkarza. Jest szansa, by je spełnić

Nastolatkowe z rocznika 2013 w tym roku w ramach letniej edycji Akademii Młodych Orłów, trenowali w Bydgoszczy.

- Każdy z nich ma szansę, by rozwijać talent, ale czy tak się stanie, w dużej mierze zależy od nich samych, a także od trenerów, rodziców i środowiska, w jakim będą się kształtować. My pokazujemy im, że zawsze jest przestrzeń do dalszej pracy - że można szlifować swoje atuty i eliminować słabsze strony. Jeśli zachowają wytrwałość i konsekwencję, już za dwa lata mogą znaleźć się w reprezentacji Polski U-15. A wtedy czas zacznie biec naprawdę szybko - podkreśla na stronie PZPN Artur Gadzicki, trener koordynator tegorocznego zgrupowania chłopców z rocznika 2013, a na co dzień drugi trener reprezentacji Polski U-17 (rocznik 2009) oraz skaut makroregionalny PZPN na Polskę południowo-wschodnią.

Treningi pod okiem selekcjonera U16

Podczas Akademii Młodych Orłów, zawodnicy trenowali pod okiem m. in. byłych zawodników: Gracjana Horoszkiewicza, Rafała Pawlaka i Wojciecha Fabianowskiego. Zawodnikom oraz zawodniczkom z trybun przyglądał się także Rafał Lasocki, selekcjoner reprezentacji Polski do lat 16.

U każdego z chłopców staramy się dostrzec, gdzie radzi sobie najlepiej oraz w jakiej roli ma największe szanse zaistnieć w przyszłości. W dniu przyjazdu na zgrupowanie AMO każdy zawodnik wypełnia ankietę, w której podaje m.in. swoją pozycję w klubie oraz – jeśli w niej gra – w kadrze wojewódzkiej

- Przeprowadzamy także zestaw testów, które pozwalają nam prognozować różne aspekty rozwoju zawodnika, w tym choćby jego przyszły wzrost. To istotne, bo jeśli ktoś w dorosłym życiu będzie mierzył około 170 centymetrów, to trudno będzie mu rywalizować na pozycji np. środkowego obrońcy - dodaje szkoleniowiec.

W letniej Akademii Młodych Orłów udział wzięło 80 zawodników, ale szanse, by wpaść w oko któremuś z trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej, będzie miało teraz znacznie więcej nastolatków. Szkoleniowcy przyglądają się bowiem rozgrywkom o Puchar im. Kazimierza Górskiego. Na każde takie zgrupowanie przyjeżdża po 18 zawodników z każdego województwa, więc jesienią meczach weźmie udział łącznie 288 chłopców.

