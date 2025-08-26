102-latek zdobył górę Fudżi, 3776 m za nim. Jego reakcja rozbraja
Mający 102 lata Kokichi Akuzawa został najstarszym piechurem, który zdobył słynną górę Fudżi, mierzącą 3776 m n.p.m. Dla Japończyka takie osiągnięcie, jak sam twierdzi, to "nic szczególnego". Ten wyjątkowy rekord pobił nie pierwszy raz.
Już wcześniej, w wieku 96 lat, został najstarszym człowiekiem, który zdobył ten najwyższy szczyt Japonii, położony na wyspie Honsiu. Wyczyn ten został niedawno wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa.
- Jestem sześć lat starszy niż ostatnim razem, kiedy się tam wspinałem - powiedział Japończyk, cytowany przez agencję AFP.
Byłem tam kilka razy i podziwiałem widoki, ale tym razem nie było to nic szczególnego
Akuzawa to pasjonat pieszych wędrówek. W ramach treningu codziennie odbywa godzinny spacer, a raz w tygodniu wspina się w górach.
Akuzawa w drodze po rekord pokonał wiele przeciwności
Tegoroczne przygotowania urodzonego w 1923 roku byłego hodowcy bydła były utrudnione, po tym jak w styczniu upadł podczas wspinaczki, a później chorował na półpaśca i niewydolność serca.
Jego stan niepokoił rodzinę, ale sam zainteresowany był zdeterminowany, by wrócić do wspinaczki.
- Jego powrót do zdrowia był tak szybki, że lekarze nie mogli w to uwierzyć - powiedziała jego 75-letnia córka Yukiko.
Zdobycie szczytu Fudżi zajęło Japończykowi trzy dni, w tym dwie noce w górskiej chacie. Jedna z jego wnuczek, pielęgniarka, towarzyszyła mu w wyprawie.
Akuzawa, wolontariusz w ośrodku opieki dla osób starszych, który uczy malarstwa, stanowczo zapowiedział, że nie ma w planach ponownego wejścia na najwyższą w Japonii górę.
