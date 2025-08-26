Partner merytoryczny: Eleven Sports

102-latek zdobył górę Fudżi, 3776 m za nim. Jego reakcja rozbraja

Paweł Czechowski

Oprac.: Paweł Czechowski

Mający 102 lata Kokichi Akuzawa został najstarszym piechurem, który zdobył słynną górę Fudżi, mierzącą 3776 m n.p.m. Dla Japończyka takie osiągnięcie, jak sam twierdzi, to "nic szczególnego". Ten wyjątkowy rekord pobił nie pierwszy raz.

Góra Fudżi
Góra FudżiFATIH GONULAFP

Już wcześniej, w wieku 96 lat, został najstarszym człowiekiem, który zdobył ten najwyższy szczyt Japonii, położony na wyspie Honsiu. Wyczyn ten został niedawno wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa.

- Jestem sześć lat starszy niż ostatnim razem, kiedy się tam wspinałem - powiedział Japończyk, cytowany przez agencję AFP.

Byłem tam kilka razy i podziwiałem widoki, ale tym razem nie było to nic szczególnego
dodał.

Akuzawa to pasjonat pieszych wędrówek. W ramach treningu codziennie odbywa godzinny spacer, a raz w tygodniu wspina się w górach.

Akuzawa w drodze po rekord pokonał wiele przeciwności

Tegoroczne przygotowania urodzonego w 1923 roku byłego hodowcy bydła były utrudnione, po tym jak w styczniu upadł podczas wspinaczki, a później chorował na półpaśca i niewydolność serca.

Jego stan niepokoił rodzinę, ale sam zainteresowany był zdeterminowany, by wrócić do wspinaczki.

- Jego powrót do zdrowia był tak szybki, że lekarze nie mogli w to uwierzyć - powiedziała jego 75-letnia córka Yukiko.

Zdobycie szczytu Fudżi zajęło Japończykowi trzy dni, w tym dwie noce w górskiej chacie. Jedna z jego wnuczek, pielęgniarka, towarzyszyła mu w wyprawie.

Akuzawa, wolontariusz w ośrodku opieki dla osób starszych, który uczy malarstwa, stanowczo zapowiedział, że nie ma w planach ponownego wejścia na najwyższą w Japonii górę.

msl/ cegl/

    Ośnieżony szczyt góry Fuji górujący nad gęstą warstwą białych chmur pod błękitnym niebem.
    Góra FudżiYosuke HayasakaAFP
    Wspinaczka na Mount Everest
    Wspinaczka (zdj. ilustracyjne)AFP

