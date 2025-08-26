Gwiazdor NFL wyrzucony z klubu. Kuriozum, ważył ponad 200 kilogramów

Desmond Watson to jedna z najbarwniejszych postaci w zawodowym futbolu amerykańskim. 22-latek swoją przygodę z tą dyscypliną rozpoczął od gry w futbol akademicki w drużynie Florida Gators. Uczęszczał on wówczas do Armwood High School i w latach 2021-2024 był kluczowym zawodnikiem tego klubu w NCAA Division I.

Pod koniec kwietnia 2025 roku Watson podpisał swój pierwszy zawodowy kontrakt w National Football League opiewający na kwotę 3 mln dolarów - zdecydował się on na współpracę z Tampa Bay Buccaneers. Grą dla tej prestiżowej drużyny nie nacieszył się jednak długo - 25 sierpnia klub poinformował o zwolnieniu młodego futbolisty amerykańskiego. Powód może zaskoczyć.

Desmond Watson zwolniony przez Tampa Bay Buccaneers. Wszystko z powodu jego wagi

Jak donosi "Bild", Desmond Watson miał zostać zwolniony z powodu... swojej aparycji. 22-latek mierzy 198 cm i waży aż 204 kilogramy. Pracodawcy oczekiwali, że przed rozpoczęciem sezonu ich zawodnik zrzuci znaczną ilość kilogramów i dzięki temu poprawi swoją formę. Tampa Bay Buccaneers zdecydowali się nawet zwolnić go z niektórych treningów drużyny, aby ten mógł skupić się w pełni na pracy nad sobą. Niestety, nie przyniosło to oczekiwanego efektu i to właśnie ze względu na to drużyna zdecydowała się rozwiązać kontrakt.

Co ciekawe, gdyby Tampa Bay Buccaneers zdecydowali się na kontynuowanie współpracy, a 22-letni gwiazdor zaliczyłby choć jeden występ w sezonie zasadniczym, zostałby on najcięższym zawodnikiem w historii National Football League. Aktualnymi rekordzistami pod tym względem są Trent Brown oraz Daniel Faalele, których waga wynosiła równo 172 kilogramy. Watson pobiłby więc rekord o ponad 30 kilogramów.

Desmond Watson Icon Sportswire Getty Images

Desmond Watson Julio Aguilar Getty Images

Desmond Watson Icon Sportswire Getty Images