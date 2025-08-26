Kto kapitanem kadry? Wszystkie tropy w jednym kierunku

Elementem, który łączy pracę wszystkich selekcjonerów na świecie, jest brak czasu. Odkąd UEFA zrezygnowała niemal do zera z rozgrywania meczów towarzyskich, każde spotkanie jest o coś. Niektórzy w towarzyskie ramy próbują wepchnąć starcia w Lidze Narodów, jednak i im brakuje argumentów na starcie z faktami - przecież te rozgrywki mają ogromny wpływ na grę w barażach o wielkie turnieje, nie mówiąc o decydujących się w nich rozstawieniach przy losowaniu grup eliminacyjnych mistrzostw Europy. Nieprzypadkowo ostatnim selekcjonerem reprezentacji, który miał naprawdę dużo czasu, był Adam Nawałka, który dostał niemal rok spokoju, zanim zaczął grać o punkty. Od tego czasu minęła grubo ponad dekada.

Od tego czasu pod tym względem było już tylko gorzej. Jerzy Brzęczek od razu wpadł w tryby Ligi Narodów. Paulo Sousa zaczął od eliminacji mundialu, a już trzy miesiące po debiucie grał mistrzostwa Europy. Czesław Michniewicz trzy dni po debiucie miał już na głowie decydujący baraż o wyjazd do Kataru. Fernando Santos od razu ruszał po Euro, a Michał Probierz ratował naprędce to, co Santos zepsuł.

Z wyjątkiem Michniewicza, każdy z tych trenerów zanotował słaby start, który później dało się jednak naprawić. Jan Urban na ewentualną naprawę nie będzie miał już czasu, bo nie tylko - podobnie jak inni - gra na początku mecze o punkty. On gra mecze, które najpierw zdefiniują, czy choć w najmniejszym stopniu możemy jeszcze zerkać w kierunku awansu bezpośredniego (4 września, mecz z Holandią), a następnie, czy nie wypadniemy zaraz poza baraże (7 września, mecz z Finlandią). Terminarz sam w sobie jest już potężną miną do ominięcia, ale tylko jedną z wielu.

Sprawa kapitana

Dzielą nas dni od poznania odpowiedzi na pytanie, kto zostanie kapitanem reprezentacji Polski. Sam Jan Urban w rozmowie z Interią przyznał, że nie jest to najbardziej paląca kwestia, ale też nie taka, której nie należy szybko rozwiązać. Z naszych informacji wynika, że Robert Lewandowski nie miał zamiaru stawiać tej sprawy na ostrzu noża i oczekiwać przywrócenia swojej poprzedniej roli, jednak wiele wskazuje, że tak właśnie nastąpi. Przynajmniej, jeśli spróbujemy czytać między wierszami.

Pierwszy sygnał - Jan Urban zdecydował, że kapitana wybierze autorytarnie. Jeszcze w lipcu rozważał dwie opcje: oddanie głosu szatni, bądź samemu sobie. W tym pierwszym przypadku musiał być spełniony warunek określonej liczby liderów w drużynie. Przy pięciu można głosować, przy jednym - dwóch nie ma to już sensu. Urban problem braku liderów zdiagnozował bardzo szybko, o czym otwarcie mówił w wywiadzie z nami. Skoro kapitana postanowił wybrać sam, oznacza to, że wybiera z najwęższego możliwego grona.

Drugi sygnał - słowa Jana Urbana odnośnie roli kapitana. - To człowiek, który w dużym stopniu odpowiada za drużynę. Bierze odpowiedzialność przed mediami, przed zarządem, przed drużyną. Jest liderem, dużą postacią - mówił nam selekcjoner. Jeśli traktować jego wypowiedź dosłownie, trudno tę rolę przypisać do kogokolwiek, kto był z kadrą w Helsinkach. Piotr Zieliński, namaszczony na kapitana przez Michała Probierza, na przedmeczowej konferencji unikał jakiejkolwiek odpowiedzi na pytania zadawane przez dziennikarzy. Wcześniej przyjął podobną taktykę, gdy po meczu z Portugalią był pytany o zrobienie sobie zdjęcia z Cristiano Ronaldo (co u niektórych budziło niesmak w zestawieniu z porażką 1:5). Jan Bednarek, będący kapitanem na boisku w starciu z Finlandią, nie poderwał kolegów do walki, gdy po okresie dominacji Polaków, rywale strzelili gola i sprawa zaczęła wymykać się z rąk. Później zabrakło go także w mixed zonie, gdzie na piłkarzy czekali wspomniani przez Urbana przedstawiciele mediów. Podobnie jak każdego z jego kolegów.

Trzeci sygnał - realna trudność we wskazaniu kogoś lepszego od Roberta Lewandowskiego. Jeśli napastnikowi Barcelony zarzucano brak naturalnej, kapitańskiej charyzmy, jego następcą powinien być ktoś, kto taką posiada. Wystarczy szybki rzut oka na tę reprezentację, by dojść do wniosku, że takich postaci nie ma. Jeśli ktoś upierałby się przy Łukaszu Skorupskim, ponownie warto poszukać odpowiedzi między wierszami. Jan Urban jednocześnie mówi, że personalia kapitana już zna, oraz że wciąż nie zapadła decyzja, kto będzie reprezentacyjną jedynką. Jedno i drugie wzajemnie się wykluczają.

Większe problemy

Wybór kapitana, którym - jak można przypuszczać na bazie analizy słów selekcjonera - ponownie może zostać Roberta Lewandowski - to jednak problem drugorzędny. Większym jest wspomniany wcześniej terminarz, a jeszcze większym ogromne problemy kadrowe. Już sam niedobór lewych obrońców, można rzec - systemowy, prawdopodobnie zmusi Jana Urbana do innej gry, niż preferuje. Selekcjoner chciałby wystawić defensywę złożoną z czterech piłkarzy, ale dopiero, gdy przetestuje na lewej stronie w meczu o niższym ciężarze gatunkowym Jakuba Kiwiora. Wobec braku czasu wydaje się, że akurat we wrześniu zagramy w ustawieniu z trójką stoperów.

O ile lewego obrońcę trzeba "wymyślić", o tyle środek pola wygląda, jak lej po wybuchu bomby. Na zgrupowanie nie przyjedzie Jakub Moder (kontuzja pleców). Piotr Zieliński od miesięcy zmaga się z urazem łydki, poza tym nawet zdrowy nie ma pewnego miejsca w Interze Mediolan. Maxi Oyedele wypadł z obiegu po transferze do Strasburga. Kacper Urbański już dawno nie miał okazji do łapania minut. Ci, co grają, też nie wydają się rozwiązaniem na wszelkie bolączki. Taras Romanczuk ma dolegliwości zdrowotne, Jakub Piotrowski wszedł z ławki w swoim pierwszym meczu z Udinese, ale od pewnego czasu gra w reprezentacji wydawała się go przerastać. Podobnie, jak Mateusza Bogusza. W tym wszystkim zostaje Sebastian Szymański, Bartosz Slisz i niezweryfikowany na tym poziomie Oskar Repka.

Transfery kadrowiczów

Lato obrodziło w transfery reprezentantów Polski. Nie wszystkie były pozytywne - Jan Urban wprost wyraża wątpliwości, co do utrzymania poziomu przez piłkarzy idących grać do krajów arabskich. Stąd nie zdziwi brak powołania dla Marcina Bułki (zwłaszcza, że szansę ma otrzymać niepowoływany dotąd Kamil Grabara, choć ofiarą roszady może się równie dobrze stać Bartosz Mrozek). Swoje powołanie raczej - ze względu na dobrą historię oraz brak rywali na swojej pozycji - odbierze Krzysztof Piątek, ale też musi się liczyć ze spadkiem w hierarchii napastników.

Natomiast akurat w tym przypadku wiele zmian było na korzyść. Jan Bednarek i Jakub Kiwior do FC Porto, gdzie mogą stworzyć duet z korzyścią dla reprezentacji (na potwierdzenie Kiwiora jeszcze czekamy, ale to kwestia czasu). Przemysław Frankowski trafił do Rennes, gdzie bardzo chciał go dyrektor sportowy znający go jeszcze z czasów wspólnej pracy w Lens. Sebastian Walukiewicz z miejsca stał się podstawowym obrońcą Sassuolo, beniaminka Serie A. Nicola Zalewski w Atalancie jest chwalony od pierwszej minuty na boisku. Jakub Kamiński, w Wolfsburgu statysta, zaliczył świetny okres przygotowawczy w FC Koeln, który potwierdził wysoką formą w swoim debiucie w nowych barwach w Bundeslidze. Adam Buksa wkrótce powinien zacząć strzelać gole dla Udinese, zamiast dla duńskiego Midtjylland.

Powołania w piątek

Na liście, którą stworzył Jan Urban, jeszcze niedawno znajdowało się około 50 nazwisk. Wiele na wyrost, pod kątem przyszłej obserwacji. Selekcjoner prawdopodobnie zostawi tylko 23, które ogłosi w piątek w samo południe. Z debiutantów na tej liście na pewno znajdzie się Jan Ziółkowski. Wydaje się, że przestrzeń pod niespodziankę jest natomiast większa - nawet jeśli rewolucji nie można się spodziewać.

Jan Urban Piotr Dziurman/REPORTER East News

Jan Urban i Robert Lewandowski Lukasz Gdak / Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Robert Lewandowski i Jakub Moder Andrzej Iwańczuk/Reporter East News