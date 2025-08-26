"Aniołek Matusińskiego" kończy karierę. Tym będzie się teraz zajmować

Iga Baumgart-Witan jeszcze kilkanaście miesięcy temu zapowiadała, że igrzyska w Paryżu będą jej ostatnim występem w karierze, jednak po powrocie z Francji polska gwiazda kontynuowała swoją przygodę z bieganiem. W kolejnych miesiącach "Aniołek Matusińskiego" nie raz dawał do zrozumienia, że koniec kariery zbliża się wielkimi krokami.

Podczas niedawnych mistrzostw kraju mistrzyni olimpijska poinformowała, że był to jej ostatni występ na stadionie w zawodowej karierze. Ujawniła jednak, że zamierza wystąpić jeszcze na kilku ważnych imprezach, w tym m.in. na nadchodzących mistrzostwach Europy masters na Maderze i halowych mistrzostwach świata w Toruniu i Bydgoszczy, które zaplanowane są na marzec kolejnego roku.

W rozmowie z "WP SportoweFakty" utytułowana sprinterka wyjawiła, że wie już, czym będzie zajmować się po zakończeniu sportowej kariery. Jak się okazuje, zamiesza ona pozostać w lekkoatletycznym środowisku, jednak w nieco innej roli. "Być może będzie to dla wielu zaskoczenie. Planuję zostać trenerem" - ogłosiła.

Jest to ciekawe, gdyż jeszcze jakiś czas temu Baumgart-Witan absolutnie nie widziała się w roli szkoleniowca. Z czasem jednak zmieniła zdanie, a pomogła jej w tym... obserwacja pracy jej mamy. "Przez ostatni rok pojeździłam trochę z mamą i z bliska obserwowałam jej pracę. Ona prowadziła mnie przez praktycznie całą karierę, ale wtedy wydawało mi się, że to nie jest zawód dla mnie. W tym roku pojeździłam na zgrupowania z innym nastawieniem i okazało się, że dla moich młodszych kolegów z grupy treningowej dość szybko zaczęłam być kimś w rodzaju mentorki. Gdy zeszła ze mnie presja zawodowego uprawiania sportu, nagle wróciła pasja do sportu i chcę się nią dzielić z młodszymi zawodnikami" - wyznała.

Iga nie nastawia się na to, że jej podopieczni walczyć będą o olimpijskie medale. Chce jedynie zarażać swoich podopiecznych miłością do sportu. "Na razie chodzi o wprowadzanie najmłodszych do sportu, a także pomaganie starszym amatorom, którzy mają swoje cele biegowe w półmaratonach, czy na innych dystansach. Uczę się fachu od mamy i mocno ją podpatruję. Ona ma swoje grupy, ja swoje. Obecnie nie chodzi o walkę o medale, a po prostu przyjemność ze sportu. Bawię się życiem i bardzo mi to odpowiada" - podsumowała.

