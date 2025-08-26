Iga Świątek lada moment rozpocznie rywalizację w US Open. Pierwszą rywalką polskiej tenisistki będzie Kolumbijka Emiliana Arango, 84. rakieta rankingu WTA. Raszynianka jako trzecia z Polek zagra swój mecz na tegorocznym turnieju wielkoszlemowym. Wcześniej awans do kolejnej fazy wywalczyła sobie Magdalena Fręch, a z zawodów odpadła już Magda Linette.

Iga Świątek już raz miała okazję mierzyć się Kolumbijką. Raszynianka stoczyła pojedynek z Emilianą Arango w ramach Rolanda Garrosa dziewcząt w 2017 roku. Wtedy to Polka wygrała w dwóch setach.

Łaskawe losowanie drabinki US Open dla Igi Świątek

Jeżeli Świątek wygra z Arango, w kolejnej fazie US Open zmierzy się albo z Suzan Lamens (63. WTA), albo z Valerie Glozman (899. WTA). Schody mogą się zacząć w trzeciej rundzie, gdzie raszynianka może skrzyżować rakiety m. in. z Julią Putincewą czy Anną Kalinską. Natomiast w czwartej rundzie jest szansa na pojedynek Świątek z Jekateriną Aleksandrową, Anastasiją Sevastovą lub Dianą Sznajder.

Jeżeli Iga Świątek awansuje do ćwierćfinału, tam może zagrać przeciwko Amandzie Anisimovej, którą pokonała w finale tegorocznego Wimbledonu, Marii Sakkari, Beatriz Haddad-Mai, Sofii Kenin czy Danielle Collins. A w przypadku awansu do półfinału może dojść do hitowego starcia, chociażby z Coco Gauff, Karoliną Muchovą, Martą Kostiuk czy Naomi Osaką. Dopiero w finale Świątek może zagrać z Aryną Sabalenką, Jeleną Rybakiną, Jessicą Pegulą, Mirrą Andriejewą, Jasmine Paolini, Marketą Vondrousovą, Emmą Navarro lub Jeleną Ostapenko.

Świątek rozpoczyna US Open, a tu mowa o kolejnym turnieju. Chodzi o powrót na fotel liderki rankingu WTA

Kilka tygodni temu Iga Świątek zadeklarowała, że weźmie udział w WTA Seulu, a więc turnieju Korea Open. Polka miała wystąpić już rok wcześniej, jednak ze względu na zawieszenie jej za spożycie dopingu nie mogła wziąć udziału. Teraz już nic nie powinno stanąć Polce na przeszkodzie, by pokazać się azjatyckiej publiczności.

Ze względu na brak udziału Aryny Sabalenki, Iga Świątek ma być rozstawiona w Seulu z numerem jeden. Korea Open odbywać się będzie w dniach 15-21 września. Po tych zawodach raszynianka zamierza również wziąć udział w China Open (24 września - 5 października) i WTA Wuhanu (6-12 października).

Portal tennis365.com rozpisuje się na temat Igi Świątek. Czytamy, że najbliższe miesiące będą kluczowe dla powrotu Igi Świątek na szczyt rankingu WTA. Dziennikarze serwisu przyznają, że raczej mało prawdopodobne jest, by Polka wyprzedziła Sabalenkę od razu po US Open. Raszynianka musiałaby nie tylko wygrać Wielkiego Szlema, ale i liczyć na szybkie odpadnięcie zarówno Białorusinki, jak i Coco Gauff.

Tennis365.com podkreśla jednak, że Iga Świątek jest w komfortowej sytuacji, względem swoich rywalek. Polska zawodniczka na najbliższych azjatyckich turniejach nie musi bronić żadnych punktów, ze względu na brak udziału w zawodach w zeszłym roku. Aryna Sabalenka będzie za to bronić 1215 punktów, a Gauff - 1390. Jest to więc szansa dla Polki, by poważnie powalczyć o powrót na fotel liderki rankingu WTA.

