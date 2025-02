Jego transfer wywołał gigantyczny hejt. Teraz wyjaśnia, dlaczego to zrobił

Stelmet Falubaz Zielona Góra nie próżnował podczas okienka transferowego. Ściągnęli Damiana Ratajaczaka, co wywołało ogromny hejt ze strony leszczyńskich kibiców. Wicemistrz świata juniorów zdradził jednak, co spowodowało, że wybrał kierunek zielonogórski - Skłoniła mnie dobra relacja z trenerem Piotrem Protasiewiczem - mówi Ratajczak. To pokazuje, że ojcem sukcesu na giełdzie był dyrektor sportowy klubu z Grodu Bachusa.