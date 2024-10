Gwiazdy wyprzedane. Ogromne kłopoty beniaminka

Podczas, gdy inne kluby 2. Metalkas Ekstraligi właśnie domykają kadry na sezon 2025, Unia Tarnów w niepewności musi przyglądać się tym ruchom z boku. To nie transfery są w tym momencie najważniejsze, a wyprostowanie klubowych finansów i uzyskanie licencji na start w przyszłym roku , co będzie bardzo trudnym zadaniem.

Unia weźmie z rynku to, co zostanie

Pewne jest to, że Unia nie będzie rozrzucać kasy na lewo i prawo. Nie można więc wykluczyć, że ostatecznie zostanie Marko Lewiszyn, który jest tanim zawodnikiem. W klubie muszą liczyć na to, że Ukrainiec rozwinie się i będzie w stanie punktować na torach I-ligowych.

Gdy idzie o pozostałe nazwiska, to jest jedna wielka niewiadoma. Z Tarnowem łączono m.in. Kennetha Bjerre, ale wiele wskazuje na to, że Duńczyk ostatecznie zostanie w Krośnie. Jak chodzi o polskich zawodników, to wybór robi się coraz mniejszy. Ciągle dostępny jest Robert Chmiel, ale i to za chwile może się zmienić. Ciekawą opcją byłby doświadczony Mateusz Szczepaniak, czy Patryk Wojdyło, który pożegnał się z Wilkami Krosno.