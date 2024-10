Gwiazdor na wylocie. Tylko zbieg okoliczności go uratował

Miniony sezon okazał się dla Lidseya wyjątkowo trudny. Pomimo wysokich oczekiwań, nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Jego słabsza forma przyczyniła się do tego, że GKM nie zdołał odrobić strat z pierwszego meczu ćwierćfinałowego, co uniemożliwiło awans do półfinałów. Cały sezon również nie należał do udanych, bowiem Lidsey zajmuje dopiero 33. miejsce w klasyfikacji żużlowców, z przeciętną średnią 1,56 punktu na bieg.

