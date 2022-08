Falstart mistrzów Polski. Wakacje tuż, tuż?

Pierwszy pojedynek wieczoru około godziny 20:00 padł już łupem Speedway Ekstraligi oraz organizatorów. Odwodnienie liniowe z plandeką zdało egzamin na ocenę celującą i pomimo fatalnej pogody i padającego deszczu nad Stadionem Olimpijskim, udało się sprawnie rozegrać zawody. Ba, odbyła się nawet oficjalna prezentacja, a sędzia nie musiał wprowadzać jakiegoś zawrotnego tempa. Kibice przed telewizorami co prawda momentami pukali się w czoło, widząc równanie toru co cztery wyścigi, ale jak widać nie przeszkodziło to w dojechaniu do końca.