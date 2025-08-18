Polski mistrz musi zastanowić się nad zmianą barw. Potrzebuje nowego impulsu w karierze

To nie jest sezon marzeń dla polskiej gwiazdy Betard Sparty Wrocław, ale ostatni miesiąc to już prawdziwa udręka. Od domowego spotkania z Bayersystem GKM-em Grudziądz wszystko się posypało. W czterech spotkaniach zdobył 27 punktów z dwoma bonusami, to dawałoby średnią zaledwie na poziomie 1,52 pkt na bieg. Do tego katastrofalny 3. finał IMP w Częstochowie, gdzie zdobył raptem dwa "oczka".

Maciej Janowski musi wyjść ze strefy komfortu, jeśli chce wrócić na najwyższy poziom

W kuluarach chodzą plotki, że w zachowaniu Janowskiego można odczuć pewnego rodzaju obojętność. Można tutaj porównać przykład Bartosza Zmarzlika, kiedy bywały momenty, że mu nie szło, nie miał prędkości, to potrafił spędzać całe dnie na torze i w parku maszyn, by odnaleźć rzecz, która nie gra. To sprawiało, że problemy znikały w mgnieniu oka.

Prawda jest taka, że Janowski ma we Wrocławiu wszystko, są to niezwykle cieplarniane warunki. Może liczyć na jeden z najwyższych kontraktów w całej PGE Ekstralidze, ma ogromną siatkę miejscowych sponsorów i szansę rywalizacji o medale. Można jednak odczuć, że ambicja przez to uległa dewaluacji.

To będzie 12 sezon z rzędu, który jedzie dla Sparty. Nawet na Stadionie Olimpijskim spisuje się gorzej, niż na wyjazdach, a przecież jest to obiekt, gdzie nazywano 34-latka jego królem. Być może rozwiązaniem będzie zmiana barw klubowych, by nadać karierze nowego impulsu, przynajmniej taka opinia ma panować w środowisku. Miał jednak okazję wyrwać się z Wrocławia, bo przecież było zainteresowanie ze strony Orlen Oil Motoru Lublin.

Wziął "rozwód" z Rafałem Hajem. To pierwszy krok do regresu

Nie sposób zauważyć, że wyniki Macieja Janowskiego posypały się łeb na szyję, kiedy rozstał się ze swoim mechanikiem Rafałem Hajem. To właśnie on przez lata ustawiał mu sprzęt i dawało to solidne rezultaty. Zawodnik nie jest jednak inżynierem jak Bartosz Zmarzlik, który kapitalnie czuje sprzęt i praktycznie w każdej sytuacji wie, jakie wprowadzić korekty, by być coraz szybszym.

Jak ważny jest dobry mechanik, kiedy nie jest się świetnym inżynierem pokazuje przykład Patryka Dudka. Polak zatrudnił Dariusza Sajdaka, który przez lata pracował dla legendarnego Jasona Crumpa. Jego wyniki od razu się poprawiły, a w tym sezonie jest najlepszy obok Bartosza Zmarzlika i Brady'ego Kurtza.

Maciej Janowski przed IMP w Toruniu. Tam startował jeszcze na silnikach Ryszarda Kowalskiego Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Maciej Janowski w akcji. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Brady Kurtz na prezentacji zespołu. Rozmawia z Maciejem Janowskim. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski