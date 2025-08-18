Polak ma szansę na powrót. Usłyszał to prosto w oczy

Tobiasz Musielak jest obecnie 10. zawodnikiem Metalkas 2. Ekstraligi. Kilka tygodni temu był jeszcze wyżej, ale średnią zaburzyły trzy ostatnie mecze. Biorąc pod uwagę statystyki, lepszy był tylko w 2021 roku. Warto jednak zauważyć, że od tamtej pory poziom na zapleczu znacząco wzrósł.

Tobiasz Musielak wyląduje we Włókniarzu Częstochowa?

Musielak powiedział nam dwa tygodnie temu, że jego celem nadal jest powrót do elity. - To jest bardzo ambitny chłopak. Kiedy był kapitanem Unii Leszno, potrafił wyjść do kibiców i wziąć odpowiedzialność za wynik. Bardzo go cenię i śledzę jego wyniki - mówi nam Rufin Sokołowski. - Tobiasz jest w takim wieku, kiedy ma już duże doświadczenie, ale jest w nim nadal ten entuzjazm. Spodziewam się, że w najbliższych latach przyjdzie taki moment, że ktoś mu zaufa - przyznaje.

Według naszych informacji jeszcze jakiś czas temu 32-latkiem zainteresowany był Krono-Plast Włókniarz. Teraz w Częstochowie trenerem jest Mariusz Staszewski, który przez ostatnie 2 lata pracował z Musielakiem w Ostrowie. Temat jednak ucichł, ale niewykluczone, że może wrócić, kiedy Włókniarz zapewni sobie utrzymanie w PGE Ekstralidze. Wszystko wskazuje na to, że skład 4-krotnych mistrzów Polski znów ulegnie gruntownej przebudowie.

Powiedział to Musielakowi prosto w oczy

- Dawno temu usiedliśmy z Tobiaszem, jego ojcem i jednym ze sponsorów. Spojrzałem mu głęboko w oczy i powiedziałem, że jeśli chce być wielkim zawodnikiem, to musi się uniezależnić od mechaników. Żużlowiec pracuje 5 minut. W pozostałym czasie ma się do tych 5 minut jak najlepiej przygotować. Musi potrafić rozebrać silnik w pamięci, czuć swój motocykl oraz znać zasady termodynamiki. Wielcy mistrzowie potrafili ustawić sobie motocykl, biorąc pod uwagę, temperaturę, wilgotność i ciśnienie - tłumaczy Sokołowski.

Wychowanek Unii Leszno jest jednym z nielicznych polskich zawodników, który nadal ściga się na Wyspach Brytyjskich. Tę postawę chwalił nawet trener reprezentacji Rafał Dobrucki. - Liga angielska nie jest wysoce płatna, ale te tory uczą techniki jazdy. Wystarczy spojrzeć na Bena Cooka, jak fantastycznie jeździ przy krawężniku - zauważa.

Cieślak skrytykował postawę zawodników, "to jest rosyjska ruletka"

Ostatnio Marek Cieślak stwierdził za to, że obecnie zawodnicy poszli ze skrajności w skrajność. Zaczęto dogłębnie analizować każdy pojedynczy szczegół, który wpływa na prędkość motocykla, aż większość z nich się w tym pogubiła. Dziś bardzo często zawodnik nie wie, dlaczego wygrał, a za chwilę przegrał wyścig.

- Kiedyś zawodnik miał jeden motocykl i wiedział o nim dosłownie wszystko. Dziś ma ich pełno i do tego czterech mechaników. Zostali pozbawieni samodzielności. Gubią się w tym, a zmiany wynikają na zasadzie prób i błędów. To jest rosyjska ruletka - kończy.

Tobiasz Musielak Jarosław Pabijan Flipper Jarosław Pabijan

Tobiasz Musielak dziękuje kibicom za doping. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Michał Finfa i Tobiasz Musielak wracający po upadku Mateusz Biskup Flipper Jarosław Pabijan

Polsat Sport Polsat Sport