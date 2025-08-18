Zwrot akcji ws. Lewandowskiego. Duże zaskoczenie w Barcelonie, nagła zmiana planów
Robert Lewandowski nadal czeka na to, aby rozegrać swój pierwszy mecz w rozgrywkach ligowych w sezonie 2025/26. Polak doznał urazu tuż przed startem kampanii i pierwotnie jego absencja miała potrwać aż do przerwy reprezentacyjnej. Teraz madrycka "Marca" podaje, że w sprawie polskiego napastnika doszło do nagłego zwrotu akcji. Wiele wskazuje na to, że "Lewy" wróci do gry szybciej, niż przypuszczano.
W pierwszej kolejce hiszpańskiej LaLigi FC Barcelona pokonała na wyjeździe RCD Mallorca aż 3:0. Podopieczni Hansiego Flicka przez większość spotkania grali jedenastu na dziewięciu, ponieważ sędzia pokazał gospodarzom dwie czerwone kartki.
W spotkaniu nie zabrakło również kontrowersji sędziowskich. Wydaje się bowiem, że wyrzucony z boiska za ostry faul powinien zostać również Raphinha. Gol na 2:0 dla Barcy padł natomiast w momencie, gdy jeden z obrońców RCD Mallorca doznał urazu głowy po uderzeniu piłką.
FC Barcelona wygrała ten mecz dość pewnie, mimo że nie mógł w nim zagrać Robert Lewandowski. Polak nadal walczy o powrót do gry po kontuzji, której nabawił się przed startem sezonu 2025/26.
Lewandowski wraca szybciej, niż zakładano
Pierwotne doniesienia ws. kontuzji "Lewego" były dość pesymistyczne. Według nich Polak miał wrócić do gry dopiero na przerwę reprezentacyjną, która będzie miała miejsce na początku września.
Teraz madrycka "Marca" donosi, że doszło do zwrotu akcji i Polak ma wrócić do gry o wiele wcześniej, bo już na następną kolejkę LaLigi. FC Barcelona swój mecz rozegra na stadionie Levante 23 sierpnia.
- Hansi Flick będzie mógł wystawić w sobotę przeciwko Levante swój najlepszy. Lewandowski wziął już udział w niedzielnej sesji treningowej z grupą i oczekuje się, że będzie do dyspozycji trenera na mecz w Ciutat de València - donosi "Marca".
- Wszystko wskazuje na to, że Polak zagra na pozycji napastnika od pierwszej minuty - dodaje madrycki portal.
Ostatni mecz przeciwko Levante FC Barcelona rozegrała w kwietniu 2022 roku. Robert Lewandowski nie miał więc okazji zmierzyć się z tym rywalem, ponieważ dołączył do "Dumy Katalonii" kilka miesięcy później.
Będzie to drugi z trzech meczów, rozpoczynających sezon, w których FC Barcelona zagra w roli gościa. Później, od czwartej kolejki i spotkania z Valencią, Robert Lewandowski i spółka mają wrócić na nowe Camp Nou. W tej sprawie nie doszło jednak wciąż do ostatecznego potwierdzenia.