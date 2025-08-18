Kadra skoczków wraca na dobre tory, ale Adama Małysza ucieszyło co innego

W skrócie Zmiana trenera polskiej kadry skoczków narciarskich poprawiła atmosferę i wyniki weteranów, ale młodzi zawodnicy nadal mają problemy.

Tomasz Kalemba, Interia Sport: Patrzę na naszych skoczków i to jest zupełnie inna drużyna niż w ubiegłym sezonie?

Adam Małysz: Rzeczywiście. Ich skoki wyglądają lepiej, a przede wszystkim atmosfera jest zdecydowanie inna. Jest znowu współpraca. Maciek Maciusiak ciągle dyskutuje razem z Michalem Doleżalem. Także na wieży są razem. I to nie są komentarze dotyczące tylko Kamila Stocha, ale całej kadry. Znowu to jest jedna wielka polska drużyna. Zaskoczeniem weekendu w Wiśle był Maciek Kot. Nawet on nie wierzył w to, co się stało, ale zaczął skakać naprawdę bardzo dobrze. Ta wygrana nie była przypadkiem, bo była poparta dobrymi skokami. Mam nadzieję, że już zostanie na takim poziomie.

Pomógł polskim skoczkom powrót do tego, co było przed laty, czyli węższych kombinezonów?

- Może to mieć duży wpływ, ale jednak najważniejsze jest to, co wypracuje się w treningach. Jeśli chodzi o kombinezony, to chyba najbardziej zyskał właśnie Maciek Kot. On ciągle walczył o to, by w powietrzu utrzymać równowagę, by nie kontrować w locie barkiem. To są oczywiście tylko przypuszczenia, ale węższy kombinezon może mu pomóc trzymaniu sylwetki w locie.

Wracają nasi weterani, ale niepokoi teraz postawa Pawła Wąska. Przepadł.

- W Pawła akurat uderzyła zmiana przepisów dotycząca kombinezonów. Najgorsze w skokach jest to, że przy zmianie sprzętu, zmienia się totalnie styl skakania. Ci, którzy skakali przez ostatnie dwa sezony tak, że szli bardziej do kierunku i utrzymywali się nad nartami, dzisiaj dużo stracili przez zmianę kombinezonów. Znowu trzeba bardziej pchać na progu, a potem czekać, żeby była rotacja. Teraz ci, którzy bardziej atakują w powietrzu, mają większy problem. To dotyczy właśnie Pawła, czy Olka Zniszczoła. Będą musieli oni nieco zmienić swój styl skakania, bo w tym momencie mają problem. W sobotę Paweł skakał już nieco lepiej niż w treningach.

Uda się Wąskowi uporać z tym do zimy, bo Zniszczoł zaczyna sobie z tym radzić?

- Można to zrobić. To nie jest aż tak duża różnica. Po prostu po wyjściu z progu musi utrzymać ten skok, a nie może iść za skokiem. Wcześniej, przy większej powierzchni nośnej, miał opór i mógł oprzeć się na powietrzu. Teraz przy tych ciaśniejszych kombinezonach jest duża różnica pomiędzy złym a dobrym skokiem, a także pomiędzy wiatrem z tyłu i z przodu.

Te ciągłe zmiany nie zabijają skoków narciarskich? Przecież ciągle trzeba się uczyć nowego stylu skakania?

- Boję się trochę tego, bo tych zmian jest w ostatnich latach bardzo dużo. To dotyka szczególnie tych starszych zawodników. Oni mają problem z tym, by się przestawić, bo mają już swoje przyzwyczajenia. Młodszy skoczek jednak szybciej reaguje i szybciej się dostosowuje.

Adam Małysz wskazał: ona będzie przyszłością skoków w Polsce

O skokach kobiet w Polsce nie mówi się dużo, bo też nie było powodu w ostatnich latach. Teraz nasze panie dobijają do światowej czołówki.

- W końcu coś się zaczęło dziać. To mnie bardzo cieszy. O Ani Twardosz niektórzy mówili, że już nie da rady. Zresztą ona sama była też zrezygnowana. Ciągle miała problem ze zbyt dużą wagą. Robiła wszystko, a nie dawała rady. Tymczasem w Courchevel została zdyskwalifikowana za... zbyt niską wagę. Od pewnego czasu stała się bardzo stabilną zawodniczką. Zaczęła też skakać trochę inaczej. Bardziej nakręca się nad narty. Nie bierze ich na siebie, tylko widać jak leci. Mamy młodą Polę Bełtowską. To przyszłość tego sportu w Polsce. Ona teraz bardzo mocno rośnie, więc zmieniają się u niej jeszcze parametry i przez to jej skoki nie są jeszcze tak stabilne. Trochę szkoda mi Nicole Konderli, bo gdyby została przy tej kadrze, to zrobiłaby krok naprzód.

Rozmawiał - Tomasz Kalemba, Interia Sport

