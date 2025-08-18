Media: niespodziewana szansa dla Milika. Polak na liście hiszpańskiego potentata
Ostatnie miesiące są dla Arkadiusza Milika piłkarskim koszmarem. Od momentu kontuzji w meczu reprezentacji przed Euro 2024 nie zagrał ani minuty. Mimo tego Juventus przedłużył umowę z Polakiem, ale wiele wskazuje na to, że nie zostanie w klubie. Według dziennikarzy "superdeporte.es" nasz napastnik znalazł się na celowniku jednego z dużych hiszpańskich klubów.
Arkadiusz Milik na początku swojej przygody z Juventusem zachwycał. Polak najpierw trafił do klubu z Turynu na wypożyczenie. Spisał się jednak na tyle dobrze, że "Stara Dama" zdecydowała się wykupić go z Olympique Marsylia. Włoski zespół zapłacił za napastnika reprezentacji Polski nieco ponad 7 milionów euro i wówczas wydawało się, że to naprawdę bardzo udany interes.
Niestety jednak kolejne miesiące nie były już tak dobre dla Milika, a w czerwcu 2024 roku rozpoczął się prawdziwy koszmar. Nasz reprezentant w meczu towarzyskim z Ukrainą doznał bowiem kontuzji kolana. W związku z tym nie pojechał na mistrzostwa Europy do Niemiec, ale mówiło się, że przerwa ma potrwać kilka tygodni. Napisać, że przewidywania rozminęły się z rzeczywistością, to jak nic nie napisać.
Milik na celowniku Hiszpanów.
Milik z powodu różnego rodzaju powikłań i problemów nie zagrał w żadnym meczu od 7 czerwca 2024 roku, a więc już zdecydowanie ponad rok czasu. Mimo tego "Juve" przedłużyło umowę z naszym kadrowiczem do czerwca 2027 roku. Trudno jednak przewidzieć, czy jeszcze w barwach Juventusu w swojej karierze zagra.
Jak się jednak okazuje, 31-letni napastnik znalazł się na celowniku hiszpańskiego Realu Betis, o czym dowiadujemy się z "superdeporte.es". "Andaluzyjski klub wyraził zainteresowanie wypożyczeniem Arkadiusza Milika. Doświadczony napastnik ma trafić do Sewilli, aby stać się siłą ofensywną "Verdiblancos" po odejściu Borjy Iglesiasa do Celty Vigo" - czytamy, a informacje potwierdza także inne hiszpańskie źródła.
Jeśli do tego wypożyczenia dojdzie, to Milik dopisze do swojego CV występy w czwartej z pięciu czołowych lig europejskich i pozostanie mu jedynie Premier League, o której w przeszłości sporo się mówiło. W tym momencie Milik ma w barwach Juventusu rozegrane 75 meczów, w których strzelił 17 goli i dwukrotnie asystował.