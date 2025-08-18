Lewandowski miał zagrać w USA, do gry wkroczył Real Madryt. Xabi Alonso się nie wahał

Po tym, jak kilka lat temu ustalono, że spotkania w ramach Superpucharu Hiszpanii będą rozgrywane w Arabii Saudyjskiej, kwestią czasu było przeniesienie za granice Hiszpanii także meczów La Liga. Wszystko naturalnie pod kątem promocji tamtejszego futbolu poza Europą. A w praktyce w pogoni za zwiększeniem zarobków dla klubów, które zgodziłyby się wziąć udział w takim "procederze".

FC Barcelona zagra w USA. Real Madryt oburzony

Na taki zysk połasili się przedstawiciele FC Barcelona, choć plotki na temat możliwości rozegrania spotkania La Liga za granicą pojawiały się od dłuższego czasu. Padło na Stany Zjednoczone. Ponoć doszło już do porozumienia, a Barca ma zagrać w Miami na Florydzie z Villarrealem w ramach 17. kolejki. Jak można było się spodziewać, wywołało to w Hiszpanii niemałe poruszenie.

Na kontrowersyjny pomysł "Dumy Katalonii" błyskawicznie zareagował Real Madryt. Wyraził on stanowczy sprzeciw wobec takiego rozwiązania. Na wyrazach oburzenia nie poprzestano. "Królewscy" złożyli w tej sprawie oficjalną skargę do UEFA i FIFA.

"Decyzja, która została podjęta bez informowania i konsultacji z innymi klubami uczestniczącymi w rozgrywkach, narusza podstawową zasadę wzajemności terytorialnej, która obowiązuje w ligach rozgrywanych systemem "mecz i rewanż". Zaburza to równowagę rywalizacji i przyznaje nieuzasadnioną przewagę sportową klubom wnioskującym. Integralność rozgrywek wymaga, by wszystkie mecze odbywały się w tych samych warunkach dla wszystkich drużyn. Jednostronna modyfikacja tego systemu łamie zasadę równości między uczestnikami rozgrywek, podważa legitymację wyników i tworzy nieakceptowalny precedens" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Xabi Alonso przeciwny pomysłowi Barcy. Szczęsny i Lewandowski jednak nie zagrają w USA?

Po kilku dniach od oświadczenia "Los Blancos" do sprawy podczas konferencji prasowej odniósł się ich trener - Xabi Alonso. On również jest przeciwny temu, by piłkarze Barcy na czele z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym mieli zagrać w USA.

Barca grająca w Miami? Całkowicie zgadzam się z oświadczeniem klubu [Realu Madryt przyp. red]. Jeśli przepisy mają zostać zmienione, musi się to odbyć za zgodą wszystkich uczestników. Teraz nie jest to możliwe

Mecz Barcelony z Villarrealem, który ma odbyć się w USA, zaplanowano na 20 grudnia 2025 roku. Wyższa Rada ds. Sportu nie może zakazać "Bluagranie" rozgrywania spotkania w Miami. Decydujący głos w tej sprawie będzie należeć do FIFA. Może odrzucić wniosek hiszpańskiej federacji lub udzielić wymaganej zgody.

