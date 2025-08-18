Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ewa Swoboda nie wierzyła własnym uszom. To musiało boleć. "Wyglądasz jak potwór"

Łukasz Żurek

Oprac.: Łukasz Żurek

Ewa Swoboda ma za sobą udany start w memoriale Kamili Skolimowskiej zaliczanym do cyklu Diamentowej Ligi. Publiczność Stadionu Śląskiego przyjęła ją z ogromnym entuzjazmem. To kolejny dowód, że 28-latka jest obecnie jedną z najpopularniejszych sportsmenek w Polsce. Nie zawsze jednak spotyka się z wyrazami sympatii. Do dzisiaj niesmak budzi incydent, w którym główną rolę odegrał... ksiądz.

Ewa Swoboda
Ewa SwobodaAFP

W minioną sobotę Ewa Swoboda zajęła ósme miejsce w biegu na 100 m podczas memoriału Kamili Skolimowskiej. W Chorzowie uzyskała czas 11,08 s, co stanowi jej najlepszy rezultat w tym sezonie. Nie było o to specjalnie trudno, ponieważ na starcie stanęła dopiero po raz trzeci w bieżącym cyklu.

Uwagę komentatorów zwróciło gorące powitanie 28-lekkoatletki przez widzów zgromadzonych na Stadionie Śląskim. Lata mijają, a ona wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością. - Rok temu mnie to wszystko przerosło. W tym roku dodało mi trochę skrzydeł - oznajmiła Swoboda krótko po występie.

Ewa Swoboda zaatakowana przez duchownego. "I co z tego, że wygrywasz?"

Swoboda nie zawsze i nie wszędzie spotyka się jednak z wyrazami sympatii. Najgłośniejszym echem odbił się incydent sprzed dwóch lat - z księdzem Michałem Woźnickim w roli głównej. W czasie kościelnego kazania obrażał sportsmenkę, krytykując w niewybredny sposób tatuaże na jej ciele.

- Ewa Swoboda wygląda obrzydliwie. Bo jest abażurem. Staje w blokach startowych i co robi? Tak to wygląda, że znak krzyża. A tego się już nie da pogodzić, dziewczynko - mówił wówczas do wiernych, posądzając adresatkę niewybrednych słów... o pakt z diabłem.

- Nienawidzę na tym świecie wszystkiego, co ma choćby naparstek zła - dodał.- Brzydzę się tym. Ewa Swoboda, nie da się na ciebie patrzeć. Wyglądasz jak potwór. Jeszcze z tymi kolczykami... I co z tego, że wygrywasz? Za 10 lat już nie będziesz.

Zobacz również:

Armand Duplantis i jego życiowa partnerka Desiré Inglander
Lekkoatletyka

"Polski paszport dla Duplantisa". Ależ zdumiewająca deklaracja. Tuż po rekordzie

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Sprinterka nie dała się sprowokować. Ale nie odmówiła sobie subtelnej riposty. Na Instagramie zamieściła zdjęcie tatuażu czaszki na swojej dłoni. I opatrzyła go podpisem: "Pokaż swój ulubiony tatuaż dla ks. Woźnickiego".

    W tym tygodniu Swoboda wystartuje w mistrzostwach Polski, które odbędą się w Bydgoszczy. Imprezą sezonu są natomiast wrześniowe MŚ w Tokio. Tam podjęta zostanie kolejna próba pobicia rekordu kraju na dystansie 100 m, który od 1986 roku wynosi 10,93. Rekord życiowy Ewy pozostaje ledwie o 0,01 s gorszy.

    Zobacz również:

    Przemysław Babiarz
    Sportowe życie

    Babiarz nie odpuszcza. Powtórzył to, za co zdjęto go z anteny. Wideo już w sieci

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Ewa Swoboda po sztafecie 4x100m Kobiet na MŚ na Bahamachmateriały prasowemateriały prasowe
      Sportowczyni ubrana w różowy top startowy z widocznym numerem startowym i nazwiskiem, uśmiecha się i macha ręką do kamery. Ma liczne tatuaże na ramieniu i dłoni, długie paznokcie oraz włosy związane w niski kucyk.
      Ewa SwobodaAdam WarżawaPAP
      Ewa Swoboda
      Ewa SwobodaCHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFPAFP
      Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja