Ewa Swoboda nie wierzyła własnym uszom. To musiało boleć. "Wyglądasz jak potwór"

W minioną sobotę Ewa Swoboda zajęła ósme miejsce w biegu na 100 m podczas memoriału Kamili Skolimowskiej. W Chorzowie uzyskała czas 11,08 s, co stanowi jej najlepszy rezultat w tym sezonie. Nie było o to specjalnie trudno, ponieważ na starcie stanęła dopiero po raz trzeci w bieżącym cyklu.

Uwagę komentatorów zwróciło gorące powitanie 28-lekkoatletki przez widzów zgromadzonych na Stadionie Śląskim. Lata mijają, a ona wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością. - Rok temu mnie to wszystko przerosło. W tym roku dodało mi trochę skrzydeł - oznajmiła Swoboda krótko po występie.

Ewa Swoboda zaatakowana przez duchownego. "I co z tego, że wygrywasz?"

Swoboda nie zawsze i nie wszędzie spotyka się jednak z wyrazami sympatii. Najgłośniejszym echem odbił się incydent sprzed dwóch lat - z księdzem Michałem Woźnickim w roli głównej. W czasie kościelnego kazania obrażał sportsmenkę, krytykując w niewybredny sposób tatuaże na jej ciele.

- Ewa Swoboda wygląda obrzydliwie. Bo jest abażurem. Staje w blokach startowych i co robi? Tak to wygląda, że znak krzyża. A tego się już nie da pogodzić, dziewczynko - mówił wówczas do wiernych, posądzając adresatkę niewybrednych słów... o pakt z diabłem.

- Nienawidzę na tym świecie wszystkiego, co ma choćby naparstek zła - dodał.- Brzydzę się tym. Ewa Swoboda, nie da się na ciebie patrzeć. Wyglądasz jak potwór. Jeszcze z tymi kolczykami... I co z tego, że wygrywasz? Za 10 lat już nie będziesz.

Sprinterka nie dała się sprowokować. Ale nie odmówiła sobie subtelnej riposty. Na Instagramie zamieściła zdjęcie tatuażu czaszki na swojej dłoni. I opatrzyła go podpisem: "Pokaż swój ulubiony tatuaż dla ks. Woźnickiego".

W tym tygodniu Swoboda wystartuje w mistrzostwach Polski, które odbędą się w Bydgoszczy. Imprezą sezonu są natomiast wrześniowe MŚ w Tokio. Tam podjęta zostanie kolejna próba pobicia rekordu kraju na dystansie 100 m, który od 1986 roku wynosi 10,93. Rekord życiowy Ewy pozostaje ledwie o 0,01 s gorszy.

