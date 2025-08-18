Świątek nawet nie zdążyła wyjść na finał. Cudowne wieści. To już hegemonia

Iga Świątek w świetnym stylu dotarła do finału imprezy w Cincinnati. Nie straciła w turnieju seta. W decydującym starciu zmierzy się z Jasmine Paolini. Początek spotkania w nocy z poniedziałku na wtorek (nie przed północą czasu polskiego).

Na korzyść Polki przemawia nie tylko znakomita dyspozycja z ostatnich dni. Szczególne wrażenie robi rekordowy wskaźnik jej triumfów w dotychczasowych finałach rozgrywanych na kortach twardych. Wynosi w tej chwili 85,7 proc. Jak zauważa serwis Tennis365.com, to najlepszy rezultat w historii WTA.

Iga Świątek czeka na finał w Cincinnati. Zaraz potem zagra o kolejny trumf w US Open

Tworząc ten osobliwy ranking, wzięto pod uwagę tylko te tenisistki, które na twardej nawierzchni rozegrały minimum 10 finałów. Iga ma ich za sobą już 14, w tym 12 wygranych. To znakomity prognostyk przed konfrontacją z Paolini.

Co ciekawe, oba finały na kortach twardych Świątek przegrała z tą samą zawodniczką. Okazała się nią Czeszka Barbora Krejcikova. Sposób na Polkę znalazła dwukrotnie na przestrzeni niespełna pięciu miesiącu - w Ostrawie (październik 2022, hala) i Dubaju (luty 2023).

Dla porównania na mączce Iga wygrała dotychczas 10 z 12 finałów, co daje wskaźnik skuteczności na poziomie 83,3 proc.

Najważniejszym triumfem Polki na twardej nawierzchni pozostaje wygrany finał US Open z 2022 roku. Za kilka dni rusza kolejna edycja nowojorskiego turnieju. Trzecia rakieta świata ponownie wymieniana jest w gronie głównych kandydatek do tytułu. Ale najpierw trzeba się pożegnać efektownie z Cincinnati.

