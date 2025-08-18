Świątek nawet nie zdążyła wyjść na finał. Cudowne wieści. To już hegemonia
Iga Świątek uchodzi za specjalistkę od gry na nawierzchni ceglanej. Wygląda jednak na to, że dobrze znaną tezę należy solidnie zmodyfikować. Jak informuje serwis Tennis365.com, Polka nie ma sobie równych, jeśli chodzi o skuteczność w finałach rozgrywanych na kortach twardych. Wskaźnik jej zwycięstw wynosi obecnie 85,7 proc. i stanowi najlepszy wynik w historii WTA. W nocy z poniedziałku na wtorek raszynianka stanie przed szansą poprawy tego rezultatu, przystępując do rywalizacji o tytuł w turnieju WTA 1000 Cincinnati.
Iga Świątek w świetnym stylu dotarła do finału imprezy w Cincinnati. Nie straciła w turnieju seta. W decydującym starciu zmierzy się z Jasmine Paolini. Początek spotkania w nocy z poniedziałku na wtorek (nie przed północą czasu polskiego).
Na korzyść Polki przemawia nie tylko znakomita dyspozycja z ostatnich dni. Szczególne wrażenie robi rekordowy wskaźnik jej triumfów w dotychczasowych finałach rozgrywanych na kortach twardych. Wynosi w tej chwili 85,7 proc. Jak zauważa serwis Tennis365.com, to najlepszy rezultat w historii WTA.
Iga Świątek czeka na finał w Cincinnati. Zaraz potem zagra o kolejny trumf w US Open
Tworząc ten osobliwy ranking, wzięto pod uwagę tylko te tenisistki, które na twardej nawierzchni rozegrały minimum 10 finałów. Iga ma ich za sobą już 14, w tym 12 wygranych. To znakomity prognostyk przed konfrontacją z Paolini.
Co ciekawe, oba finały na kortach twardych Świątek przegrała z tą samą zawodniczką. Okazała się nią Czeszka Barbora Krejcikova. Sposób na Polkę znalazła dwukrotnie na przestrzeni niespełna pięciu miesiącu - w Ostrawie (październik 2022, hala) i Dubaju (luty 2023).
Dla porównania na mączce Iga wygrała dotychczas 10 z 12 finałów, co daje wskaźnik skuteczności na poziomie 83,3 proc.
Najważniejszym triumfem Polki na twardej nawierzchni pozostaje wygrany finał US Open z 2022 roku. Za kilka dni rusza kolejna edycja nowojorskiego turnieju. Trzecia rakieta świata ponownie wymieniana jest w gronie głównych kandydatek do tytułu. Ale najpierw trzeba się pożegnać efektownie z Cincinnati.