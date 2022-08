Chcą awansu. Wezmą człowieka z Ekstraligi?

Chodzi o Davida Bellego, który w listopadzie ubiegłego roku przychodził do Fogo Unii Leszno z myślą podbicia PGE Ekstraligi i pokazania całemu światu, że Francuzi też mają świetnych żużlowców. Niestety skończyło się tylko na wielkich planach, ponieważ dobrych spotkań 29-latka było tak mało iż z łatwością wyliczymy je na palcach jednej ręki. Działacze najbardziej utytułowanego polskiego klubu nie widzą oczywiście możliwości kontynuowania współpracy i niebawem będzie on wolnym zawodnikiem.

Usługami etatowego reprezentanta Trójkolorowych co oczywiste nie jest zainteresowany żaden zespół występujący obecnie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Swojej szansy David Bellego musi więc szukać na jej zapleczu, gdzie sprawa ma się zupełnie inaczej. Z otoczenia zawodnika początkowo dochodziły do nas informacje o luźnym zapytaniu ze strony Cellfast Wilków, lecz tam ostatecznie postawiono na Vaclava Milika, który nie dość że jest tańszy, to na dodatek zadomowił się już w Krośnie i odwdzięcza się za zaufanie.

David Bellego zamieni Leszno na Łódź?

Taką a nie inną sytuację chce wykorzystać H. Skrzydlewska Orzeł. Do tego zespołu Francuz pasuje akurat jak ulał. 29-latek słynie bowiem z wielkiej zaciętości i skuteczniej jazdy na dystansie, a Moto Arena wręcz stworzona jest do spektakularnych wyścigów. David Bellego swój najlepszy okres w karierze przeżywał w Bydgoszczy, gdzie start ma drugorzędne znaczenie. Zaowocowało to fenomenalnym sezonem, po którym żużlowiec otrzymał życiową szansę, czyt. transfer do Fogo Unii.