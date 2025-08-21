Przegrywali z Lechem i Legią, teraz są o krok od Ligi Mistrzów. Czekają na nią od 18 lat

Był sezon 2007/08, gdy norweski Rosenborg Trondheim występował w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Ówcześni mistrzowie Norwegii trafili do grupy B razem z Chelsea, Schalke i Valencią. Na inaugurację rozgrywek sensacyjnie zremisowali na Stamford Bridge (0:0), a potem dwukrotnie pokonali Valencię. Z dorobkiem siedmiu punktów zajęli trzecie miejsce przed zespołem z Hiszpanii. Wtedy pewnie nikt nie przypuszczał, że to będzie ostatni występ zespołu z tego kraju w tych elitarnych rozgrywkach. Mistrzowie Norwegii przez 18 lat próbowali dostać się do Ligi Mistrzów, ale odbijali się od ściany. Wydaje się, że w tym roku będzie inaczej za sprawą Bodo/Glimt.

Norweska ekipa w pierwszym meczu 4. rundy el. Ligi Mistrzów rozbiła na własnym stadionie austriacki Sturm Graz 5:0. Gospodarze prowadzili 3:0 po 25. minutach, a po przerwie strzelili jeszcze dwa gole i wprawili w euforię wszystkich kibiców w Norwegii. Rewanżowy pojedynek wydaje się być formalnością. Zaplanowano go na wtorek (26 sierpnia).

W Polsce wielu kibiców o Bodo/Glimt usłyszało w sezonie 2021/22, gdy ten zespół mierzył się z Legią Warszawa w 1. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Stołeczny zespół wygrał oba spotkania (3:2, 2:0) i awansował dalej. To jednak nie podcięło skrzydeł Bodo/Glimt, które w tamtym sezonie dotarło do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy, po drodze eliminując Celtic i AZ Alkmaar. Lepsza okazała się dopiero AS Roma.

W kolejnym sezonie drużyna z Norwegii ponownie na swojej drodze spotkała klub z Polski. Tym razem w 1/16 finału Ligi Konferencji zmierzyła się z Lechem Poznań. W Norwegii był bezbramkowy remis, a na Enea Stadionie w stolicy Wielkopolski górą był Kolejorz, który ich wyeliminował.

Z kolei w sezonie 2024/25 Bodo/Glimt zagrało w 3. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z Jagiellonią Białystok. I było to pierwsze zwycięstwo tego zespołu nad polskim klubem. Norwegowie wygrali 4:1 i 1:0. W fazie play-off zmierzyli się z niedawnym rywalem Kolejorza - Crveną Zvezdą ale ostatecznie przegrali w dwumeczu 2:3 i ponownie odbili się od bram piłkarskiego raju. Na pocieszenie czekały ich występy w fazie ligowej Ligi Europy, w której dotarli aż do półfinału. W nim ulegli późniejszemu zwycięzcy, czyli Tottenhamowi (1:5 w dwumeczu - przyp. red.).

Teraz Bodo/Glimt ma już wszystko w swoich rękach i jest na najlepszej drodze, aby przełamać norweską klątwę. Tymczasem Polska czeka na swojego przedstawiciela w Lidze Mistrzów od 10 lat.

