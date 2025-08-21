Skandaliczny wyrok UEFA. Raków ukarany za incydent w meczu z Maccabi Hajfa

W rewanżowym meczu eliminacji do Ligi Konferencji Europy pomiędzy Rakowem Częstochowa a Maccabi Hajfa doszło do bulwersującej sytuacji z udziałem fanów izraelskiej drużyny. Kibice wywiesili wówczas transparent, na którym znalazło się bezpośrednie oskarżenie Polaków o dokonanie zbrodni ludobójstwa na narodzie żydowskim w czasie Drugiej wojny światowej. Gest ten wzbudził w Polsce ogromne oburzenie, które szybko przerodziło się w skandal o wymiarze międzynarodowym.

UEFA momentalnie zapowiedziała interwencję w tej sprawie, wszczynając postępowanie przeciwko obydwu zespołom. Na jego wynik musieliśmy poczekać aż do 21 sierpnia, kiedy to federacja wydała wyrok ws. polsko-izraelskiego starcia w eliminacjach do LKE. Kibice z kraju nad Wisłą z pewnością nie będą jednak zadowoleni z werdyktu.

Raków Częstochowa ukarany przez UEFA za incydent w LKA. Maccabi wciąż oczekuje na wyrok

W aktualizacji, która pojawiła się na oficjalnym profilu Komisji Dyscyplinarnej federacji, możemy przeczytać decyzję odnośnie do kar, które otrzymał... jedynie Raków Częstochowa.

"Decyzją CEDB postanowiło: Nałożyć na Raków Częstochowa karę pieniężną w wysokości 30.000 euro i zakazać Rakowowi Częstochowa sprzedaży biletów kibicom wyjazdowym na kolejny (1) mecz rozgrywek UEFA za odpalanie fajerwerków. Zakaz sprzedaży biletów kibicom wyjazdowym zostaje zawieszony na okres próbny wynoszący dwa lata, licząc od daty niniejszej decyzji.

Nałożyć na Raków Częstochowa karę pieniężną w wysokości 10.000 euro za nadawanie przekazu nieodpowiedniego w ramach imprezy sportowej.

Należy pamiętać, że w związku z zarzutami wobec klubu Maccabi Hajfa FC w ramach tego samego meczu prowadzone jest dochodzenie. Więcej informacji zostanie podanych wkrótce" - głosi treść komunikatu wydanego przez federację.

Przypomnijmy, iż obydwa zespoły otrzymały zarzuty za incydenty, które miały miejsce podczas starcia tegorocznych eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Wychodzi więc na to, że w przypadku polskiej ekipy postępowanie było dużo mniej skomplikowane, a wyrok łatwiejszy do sformalizowania. Wciąż jednak oczekujemy na decyzję ws. Izraelczyków, których zachowanie wywołało międzynarodowy skandal. Wedle słów jednego z ekspertów, ewentualny wyrok odnośnie do ukarania Maccabi w żadnym razie nie jest na ten moment jednoznaczny.

