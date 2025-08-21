Cudowny zwrot akcji. A jednak, Świątek górą nad Sabalenką. Hit tuż przed US Open

Zmęczona, ale szczęśliwa - tak prawdopodobnie najlepiej można opisać w trzech słowach stan, w jakim znajduje się obecnie Iga Świątek. Ostatnie dni były dla polskiej tenisistki doprawdy wyczerpujące, ale warte wszelkich poświęceń. Po pierwszym w karierze triumfie na turnieju WTA 1000 w Cincinnati 24-latka udała się prosto na pokład samolotu lecącego do Nowego Jorku, by tam błyskawicznie pojawić się na kortach US Open, rywalizując w mikście u boku Caspera Ruuda.

Polsko-norweski duet spisał się "na medal", przynajmniej srebrny, bo Iga Świątek wraz ze swoim kompanem dotarła aż do wielkiego finału, w którym górą jednak byli obrońcy tytułu Sara Errani oraz Andrea Vavassori.

Mimo porażki w decydującym starciu, udany występ w mikście mógł jeszcze bardziej podbudować pewność siebie Igi Świątek, a także pomóc jej zaadaptować się do warunków panujących w kompleksie Flushing Meadows, gdzie Polka święciła już wielkoszlemowy tytuł w singlu w 2022. A teraz może powtórzyć ten sukces.

Eksperci są pewni - Iga Świątek główną faworytką US Open

Przekonani są o tym eksperci branżowego portalu Tennis365.com, którzy u progu kolejnej edycji singlowych zmagań w Nowym Jorku stworzyli ranking swoich faworytek w rywalizacji pań. A Iga Świątek znalazła się na czele tego zestawienia, wyprzedzając swoje najgroźniejsze rywalki. Wszystko za sprawą tego, że w cudowny sposób w krótkim czasie powróciła do swojej najlepszej dyspozycji, odwracając tym samym niekorzystny dla siebie trend.

Jeśli pierwsza połowa sezonu w wykonaniu Igi Świątek była nieco rozczarowująca, biorąc pod uwagę jej standardy, tak w ostatnie dwóch miesiącach Polka spisywała się dobrze, całkowicie odwracając scenariusz. Bezpośrednio po finale w Bad Homburg wywalczyła swój szósty tytuł wielkoszlemowy na Wimbledonie, a w ubiegłym tygodniu wygrała swój pierwszy w karierze turniej w Cincinnati, wracając na drugą pozycję w rankingu WTA

- Sukces na dwóch imprezach, na których Iga Świątek dotychczas nie notowała swoich najlepszych występów, dobrze wróży przed rywalizacją na kortach Flushing Meadows, gdzie była już mistrzynią w 2022 roku. Wydaje się, że Iga Świątek wróciła na dobre - lub jest tego bliska - do swojej najlepszej formy, a jej ostatnie występy stawiają jej w roli głównej faworytki do wygrania jej siódmego tytułu Wielkiego Szlema - czytamy dalej.

Tuż za Igą Świątek w roli "faworytki numer dwa" sklasyfikowana została obecna liderka rankingu WTA - Aryna Sabalenka. Na "podium" znalazła się także reprezentantka gospodarzy Coco Gauff, a dalsze lokaty zajęły Kazaszka Jelena Rybakina oraz kolejna z Amerykanek - Madison Keys, tegoroczna mistrzyni Australian Open.

Rywalizacja w singlu pań podczas tegorocznej edycji US Open rozpocznie się 24 sierpnia i potrwa aż do 7 września.

Faworytki tegorocznego US Open według portalu Tennis365.com:

Iga Świątek Aryna Sabalenka Coco Gauff Jelena Rybakina Madison Keys

