Cudowny zwrot akcji. A jednak, Świątek górą nad Sabalenką. Hit tuż przed US Open

Tomasz Brożek

Iga Świątek po wygranej imprezie WTA rangi 1000 w Cincinnati błysnęła u boku Caspera Ruuda w mikście na kortach US Open. To były niezwykle wyczerpujące dni dla polskiej tenisistki, która jednak udowodniła, że znajduje się obecnie w kapitalnej formie. To tylko podkręca skalę oczekiwań przed rywalizacją w singlu na nowojorskich obiektach, zwłaszcza z perspektywy polskich fanów. A to nie koniec. Bo tuż przed startem US Open gruchnęła jeszcze nowina ws. szans Igi Świątek oraz Aryny Sabalenki. I jest to prawdziwy hit.

Aryna Sabalenka oraz Iga Świątek znajdują się wśród głównych faworytek US Open
Aryna Sabalenka oraz Iga Świątek znajdują się wśród głównych faworytek US Open

Zmęczona, ale szczęśliwa - tak prawdopodobnie najlepiej można opisać w trzech słowach stan, w jakim znajduje się obecnie Iga Świątek. Ostatnie dni były dla polskiej tenisistki doprawdy wyczerpujące, ale warte wszelkich poświęceń. Po pierwszym w karierze triumfie na turnieju WTA 1000 w Cincinnati 24-latka udała się prosto na pokład samolotu lecącego do Nowego Jorku, by tam błyskawicznie pojawić się na kortach US Open, rywalizując w mikście u boku Caspera Ruuda.

Polsko-norweski duet spisał się "na medal", przynajmniej srebrny, bo Iga Świątek wraz ze swoim kompanem dotarła aż do wielkiego finału, w którym górą jednak byli obrońcy tytułu Sara Errani oraz Andrea Vavassori.

Iga Świątek podczas finału miksta na US Open
Iga Świątek

    Mimo porażki w decydującym starciu, udany występ w mikście mógł jeszcze bardziej podbudować pewność siebie Igi Świątek, a także pomóc jej zaadaptować się do warunków panujących w kompleksie Flushing Meadows, gdzie Polka święciła już wielkoszlemowy tytuł w singlu w 2022. A teraz może powtórzyć ten sukces.

    Eksperci są pewni - Iga Świątek główną faworytką US Open

    Przekonani są o tym eksperci branżowego portalu Tennis365.com, którzy u progu kolejnej edycji singlowych zmagań w Nowym Jorku stworzyli ranking swoich faworytek w rywalizacji pań. A Iga Świątek znalazła się na czele tego zestawienia, wyprzedzając swoje najgroźniejsze rywalki. Wszystko za sprawą tego, że w cudowny sposób w krótkim czasie powróciła do swojej najlepszej dyspozycji, odwracając tym samym niekorzystny dla siebie trend.

    Jeśli pierwsza połowa sezonu w wykonaniu Igi Świątek była nieco rozczarowująca, biorąc pod uwagę jej standardy, tak w ostatnie dwóch miesiącach Polka spisywała się dobrze, całkowicie odwracając scenariusz. Bezpośrednio po finale w Bad Homburg wywalczyła swój szósty tytuł wielkoszlemowy na Wimbledonie, a w ubiegłym tygodniu wygrała swój pierwszy w karierze turniej w Cincinnati, wracając na drugą pozycję w rankingu WTA
    napisała redakcja Tennis365.com w uzasadnieniu swojego wyboru

    - Sukces na dwóch imprezach, na których Iga Świątek dotychczas nie notowała swoich najlepszych występów, dobrze wróży przed rywalizacją na kortach Flushing Meadows, gdzie była już mistrzynią w 2022 roku. Wydaje się, że Iga Świątek wróciła na dobre - lub jest tego bliska - do swojej najlepszej formy, a jej ostatnie występy stawiają jej w roli głównej faworytki do wygrania jej siódmego tytułu Wielkiego Szlema - czytamy dalej.

    Tuż za Igą Świątek w roli "faworytki numer dwa" sklasyfikowana została obecna liderka rankingu WTA - Aryna Sabalenka. Na "podium" znalazła się także reprezentantka gospodarzy Coco Gauff, a dalsze lokaty zajęły Kazaszka Jelena Rybakina oraz kolejna z Amerykanek - Madison Keys, tegoroczna mistrzyni Australian Open.

    Rywalizacja w singlu pań podczas tegorocznej edycji US Open rozpocznie się 24 sierpnia i potrwa aż do 7 września.

    Faworytki tegorocznego US Open według portalu Tennis365.com:

    1. Iga Świątek
    2. Aryna Sabalenka
    3. Coco Gauff
    4. Jelena Rybakina
    5. Madison Keys

    Iga Świątek i Casper Ruud odebrali nagrodę za drugie miejsce w mikście US Open 2025
    Iga Świątek

      Tenisistka w sportowym stroju i czapce, trzymająca rakietę na niebieskim korcie tenisowym, w lewym górnym rogu wstawione zdjęcie mężczyzny w okularach przeciwsłonecznych.
      Na zdjęciu trener Wim Fissette oraz jego podopieczna Iga ŚwiątekJason Whitman / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP
      Zbliżenie tenisistki trzymającej rakietę i ręcznik, z wyraźnym wyrazem skupienia; w okrągłej ramce widoczna scena gry podczas meczu tenisowego na niebieskim korcie, gdzie zawodniczka wykonuje dynamiczny ruch po piłkę.
      Aryna Sabalenka oraz Iga Świątek w akcji na korcie w CincinnatiDylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Jason Whitman / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
      Zawodniczka tenisowa koncentruje się podczas dynamicznego uderzenia piłki rakietą, tło stanowi niebieska ściana z elementem logo turnieju sportowego.
      Aryna Sabalenka, Cincinnati 2025

