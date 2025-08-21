Afera kapitańska, a Boniek wytoczył działa. Dosadnie podsumował Zielińskiego

Pomimo zmiany na stanowisku selekcjonera i słowach Jana Urbana w temacie nadania opaski kapitańskiej, temat wciąż budzi spore emocje i z pewnością nie zmieni się to aż do momentu faktycznego wyboru piłkarza, który powinien pełnić tę funkcję w najbliższym czasie.

Pomimo tego, że przyszłość Roberta Lewandowskiego w reprezentacji wciąż nie jest pewna, lwia część komentujących sprawę uważa, że to właśnie napastnik Barcelony powinien pełnić tę funkcję i nie inaczej jest w przypadku Zbigniewa Bońka. Były prezes PZPN jasno uważa, że nie ma nawet dyskusji o innym kandydacie.

Wielki problem Jana Urbana. Nagle wkroczył Boniek. Wypalił prosto z mostu

- Jak Robert nie wróci, to kapitanem ktoś musi być - pewnie Zieliński. Ale w ogóle mówienie o tym, że kapitanem może nie być Robert Lewandowski, to jest strata czasu. To kosztowało Probierza utratę posady selekcjonera - stwierdził w rozmowie z Romanem Kołtoniem.

Tutaj były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej postanowił powiedzieć nieco więcej o osobie Piotra Zielińskiego, podopowiadają między wierszami Janowi Urbanowi, że ten powinien przede wszystkim myśleć o Lewandowskim w kontekście opaski, a nie o "Zielku".

Ja znam Piotrka. Przeuroczy, prześliczny, przefajny chłopak, który potrafi znakomicie grać w piłkę, ale czasami jest trochę za bardzo - że tak powiem - delikatny. Jego potencjał predysponował go do bycia naprawdę jednym z najważniejszych numerów "8" w środku pola na świecie

Nie zabrakło również cierpkich słów pod adresem Michała Probierza, bowiem zdaniem Zbigniewa Bońka, to jedynie były już selekcjoner odpowiadał za aferę kapitańską i jego zdaniem, nawet blamaż w meczu eliminacyjnym do mundialu nie doprowadziłby do dymisji.

- Przekazanie opaski to Probierz sobie sam wymyślił, a nie drużyna... Porażka z Finlandią - jeśli by nie było żadnej zadymy, nie było żadnego problemu, nie spowodowałaby zmiany selekcjonera - stwierdził z przekonaniem.

Reprezentacja Polski. Na zdjęciu Michał Probierz, Piotr Zieliński i Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER Reporter

Reprezentacja Polski. Selekcjoner Michał Probierz oraz kapitan Robert Lewandowski Scott Heppell/Associated Press/East News / Andrew Milligan/Press Association/East News East News

Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik/NurPhoto) (Photo by Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP