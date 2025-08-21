Afera kapitańska, a Boniek wytoczył działa. Dosadnie podsumował Zielińskiego
Po tym, jak Piotr Zieliński przejął opaskę kapitańską w reprezentacji Polski, decyzja Michała Probierza wywołała ogromne emocje. Nie brakuje postaci twierdzących, że Robert Lewandowski powinien wrócić do kadry i otrzymać opaskę z powrotem. Wśród nich jest Zbigniew Boniek, który przy okazji rozmowy z Romanem Kołtoniem postanowił powiedzieć kilka słów o Piotrze Zielińskim.
Pomimo zmiany na stanowisku selekcjonera i słowach Jana Urbana w temacie nadania opaski kapitańskiej, temat wciąż budzi spore emocje i z pewnością nie zmieni się to aż do momentu faktycznego wyboru piłkarza, który powinien pełnić tę funkcję w najbliższym czasie.
Pomimo tego, że przyszłość Roberta Lewandowskiego w reprezentacji wciąż nie jest pewna, lwia część komentujących sprawę uważa, że to właśnie napastnik Barcelony powinien pełnić tę funkcję i nie inaczej jest w przypadku Zbigniewa Bońka. Były prezes PZPN jasno uważa, że nie ma nawet dyskusji o innym kandydacie.
- Jak Robert nie wróci, to kapitanem ktoś musi być - pewnie Zieliński. Ale w ogóle mówienie o tym, że kapitanem może nie być Robert Lewandowski, to jest strata czasu. To kosztowało Probierza utratę posady selekcjonera - stwierdził w rozmowie z Romanem Kołtoniem.
Tutaj były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej postanowił powiedzieć nieco więcej o osobie Piotra Zielińskiego, podopowiadają między wierszami Janowi Urbanowi, że ten powinien przede wszystkim myśleć o Lewandowskim w kontekście opaski, a nie o "Zielku".
Ja znam Piotrka. Przeuroczy, prześliczny, przefajny chłopak, który potrafi znakomicie grać w piłkę, ale czasami jest trochę za bardzo - że tak powiem - delikatny. Jego potencjał predysponował go do bycia naprawdę jednym z najważniejszych numerów "8" w środku pola na świecie
Nie zabrakło również cierpkich słów pod adresem Michała Probierza, bowiem zdaniem Zbigniewa Bońka, to jedynie były już selekcjoner odpowiadał za aferę kapitańską i jego zdaniem, nawet blamaż w meczu eliminacyjnym do mundialu nie doprowadziłby do dymisji.
- Przekazanie opaski to Probierz sobie sam wymyślił, a nie drużyna... Porażka z Finlandią - jeśli by nie było żadnej zadymy, nie było żadnego problemu, nie spowodowałaby zmiany selekcjonera - stwierdził z przekonaniem.