W 2027 roku Anna i Robert Lewandowscy będą celebrować wyjątkową rocznicę. To właśnie wtedy minie 20 lat od momentu, gdy się poznali. Do ich pierwszego spotkania doszło na obozie integracyjnym dla studentów AWF-u. Piłkarz zaczepił wówczas Anię i - mimo jej początkowego sceptycyzmu co do sensowności tej relacji - namówił ją, by zaryzykowała i umówiła się z nim.

Łączył nas sport, wydawało mi się, że Robert nie jest dla mnie. Ale powiedział mi na początku znajomości: 'Daj sobie szansę poznać faceta, którego nigdy nie poznałaś'. Pomyślałam, że to dobry bajer. A tak poważnie, to zdanie ze mną zostało... I tak się zaczęło

Sześć lat później stanęli na ślubnym kobiercu, przysięgając sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Zamieszkali w Niemczech, gdzie Robert grał najpierw w Borussii Dortmund, a później w Bayernie Monachium. To właśnie za naszą zachodnią granicą na świat przyszły ich córki: Klara i Laura.

Dziś rodzina żyje w Barcelonie i zdaje się mieć świetnie. Najnowszym wpisem zamieszczonym w mediach społecznościowych Anna potwierdza, że w małżeństwie istotnie dobrze się układa.

Najnowszy wpis żony Roberta Lewandowskiego mówi wszystko. Ważne słowa

21 sierpnia bieżącego roku Robert Lewandowski świętuje 37. urodziny. Z tej okazji na społecznościowym profilu jego żony pojawił się okazjonalny wpis. Anna wysyła nim ważny sygnał - między nią a mężem jest bardzo dobrze. Świadczą o tym nie tylko jej wymowne słowa, ale też opublikowane zdjęcia. Widać na nich czułości jej i Roberta.

"Wszystkiego najlepszego, kochanie. Jesteś o jeszcze rok starszy, jeszcze silniejszy i jeszcze lepszy. Zawsze jestem z Ciebie dumna" - ogłosiła, zwracając się do piłkarza Barcelony.

Od razu ruszyła lawina komentarzy. Z miłym gestem i życzeniami spieszą m.in. Aleksandra Dec, najlepsza przyjaciółka Anny, Paulina Krupińska-Karpiel, Robert Karaś oraz spore grono fanów. "Najlepszego dla Was. Jesteście cudowni" - czytamy w jednym z wpisów.

Świętowanie wyjątkowego dla Roberta dnia zaczęło się już z samego rana. "Lewa" udostępniła zdjęcie palm i bezchmurnego, błękitnego nieba, oznaczając profil męża i przypominając całemu światu: "Ktoś tu ma dzisiaj urodziny".

To ważna data w kalendarzu Lewandowskich, lecz świętowanie nie odbywa się kosztem zaniechania zawodowych i codziennych aktywności. Anna zdążyła zaliczyć już trening na swojej siłowni.

Z kolei "Lewy" wczoraj wrócił do treningów z Barceloną. Był zmuszony do chwilowej przerwy spowodowanej urazem. Wiadomo, że będzie do dyspozycji Hansiego Flicka już na najbliższy mecz, z Levante (23 sierpnia, godzina 21.30). Jeśli zagra, będzie to jego pierwsze spotkanie od prawie miesiąca. Ostatni raz na boisko wybiegł w towarzyskim pojedynku z koreańskim Daegu. Strzelił nawet bramkę, a "Duma Katalonii" wygrała 5:0.

