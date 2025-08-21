Belgowie nie mieli skrupułów. Przed meczem z Lechem przypomnieli o tym Polakom

Lech Poznań rozpoczął nowy sezon nie tylko w Ekstraklasie, ale i w eliminacjach do europejskich pucharów. W najwyższej klasie rozgrywkowej w naszym kraju Kolejorz zajmuje aktualnie dziewiąte miejsce, mając na koncie siedem punktów po czterech spotkaniach. Mistrzowie Polski mają jednak jeden mecz zaległy do rozegrania. Wiadomo już bowiem, że starcie z Rakowem Częstochowa odbędzie się w innym terminie, niż pierwotnym (tj. 23 sierpnia).

Lech Poznań w walce o europejskie puchary

Do tej pory Lech Poznań wygrał dwa mecze, jeden zremisował i jeden przegrał. W międzyczasie Kolejorz rywalizuje na szczeblu europejskim. Jako mistrzowie kraju, zawodnicy Nielsa Frederiksena przystąpili do walki o Ligę Mistrzów. Najpierw, w meczu drugiej rundy eliminacji rozgromili w dwumeczu islandzki Breidablik aż 8:1. W trzeciej fazie kwalifikacji Lech trafił na trudniejszego rywala - serbską Crvenę zvezdę. Kolejorz przegrał najpierw na własnym stadionie 1:3, a w rewanżu na wyjeździe zaledwie zremisował 1:1. Efekt jest taki, że kolejny rok z rzędu polska Ekstraklasa nie będzie miała swojego reprezentanta w Lidze Mistrzów. Wciąż jednak Lech ma szansę na awans do Ligi Europy, a jeżeli i to się nie uda, to na pewno zobaczymy poznaniaków w Lidze Konferencji.

Godziny do meczu Lecha z Genk. Belgowie nie mieli skrupułów, przypomnieli o tym Polakom

W dwumeczu, którego stawką będzie awans do fazy ligowej Ligi Europy, Lech Poznań zmierzy się z belgijskim KRC Genk. Z tej okazji belgijskie media postanowiły przypomnieć Polakom poprzednie starcia między zespołem z Wielkopolski a czterokrotnym mistrzem Belgii. W całej historii Lech i Genk mierzyły się ze sobą tylko dwa razy. Było to w 2018 roku, także przy okazji eliminacji Ligi Europy. Wówczas to Belgowie wygrali w dwumeczu 4:1, odprawiając z kwitkiem poznaniaków.

W belgijskim serwisie sporza.be pojawił się artykuł zatytułowany "Czy historia się powtórzy? Anderlecht i Genk nigdy nie przegrały ze swoimi przeciwnikami". Nagłówek ten przypomina dosadnie Polakom, że Kolejorz jeszcze nigdy nie pokonał swojego najbliższego rywala.

W samym artykule mowa jest o najbliższych pucharowych rywalach wymienionych w tytule drużyn, a więc Lechu oraz AEK Ateny. Przy okazji opisywania dwumeczu z 2018 roku Belgowie zaznaczyli, że po pokonaniu Polaków udało im się awansować do fazy grupowej Ligi Europy. Podkreślili również, że wygrali swoją grupę.

- Reprezentacja Limburgii dwukrotnie okazała się silniejsza od Polaków. Zwycięstwo 2:0 u siebie i remis 1:2 na wyjeździe zapewniły KRC Genk awans do kolejnej rundy. Genk zakwalifikował się do fazy grupowej, w której wygrał grupę z dorobkiem 11 punktów na 18. Reprezentacja Limburgii odpadła w kolejnej rundzie ze Slavią Praga - czytamy w serwisie sporza.be.

Obecnie KRC Genk zajmuje 8. miejsce w tabeli Jupiler Pro League. W zeszłym sezonie Belgowie przewodzili w stawce po fazie zasadniczej, jednak w fazie mistrzowskiej zajęli trzecie miejsce, które uprawniło ich do gry w eliminacjach do Ligi Europy.

Polskie drużyny w europejskich pucharach. Jacek Gmoch: Właściwy krok ku przyszłości. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Mikael Ishak Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Niels Frederiksen, trener Lecha Poznań Monika Wantoła INTERIA.PL

Monika Wantoła INTERIA.PL