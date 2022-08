Nie gryzą się w język. Chcą sportowej rywalizacji

- Bez kombinacji, niech zwycięża sport - powiedział w wywiadzie Zagar. - Rywalizacja sportowa nie jest tu na pierwszym planie - dodał z kolei Wiktor Przyjemski, który w Gdańsku pojechał tylko jeden bieg. Przegrał z kontuzją. Trzeba przyznać, że mocne to słowa ze strony polonistów. Mają szczęście, że nie dostali za nie kar, bo wydaje się że trochę przesadzili.

Kibice wściekli. Klub chce zmiany sędziego

Niesamowita krytyka pod adresem klubu z Gdańska oraz przede wszystkim sędziego Rafała Kobaka wylała się w mediach społecznościowych Polonii. Kibice zarzucają arbitrowi działanie na szkodę ich klubu i chęć pomocy miejscowym. Nie będziemy cytować, bo w większości są to ostre słowa połączone z wulgaryzmami. W Bydgoszczy uważają, że sędzia ich "przekręcił". Zapewne jednak zapomną o tym, jeśli Polonia w piątek odrobi stratę. Wynosi ona ledwie trzy punkty.

Nie zapomni jednak klub. Z naszych informacji wynika, że działacze nie chcą, by Rafał Kobak sędziował w tym roku jeszcze jakieś mecze Polonii. Ponoć podjęli nawet w tej sprawie oficjalne kroki. Obawiają się, że sytuacja z Gdańska się powtórzy. Choć fakty są takie, że wina Zagara była oczywista, a bieg 11 spokojnie był do powtórzenia w czwórkę, co też zrobiono.