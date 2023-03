Bali się reakcji kibiców. Dlatego dostał pracę

Michał Marmuszewski ciężko pracował na swoje sukcesy

Michał Marmuszewski, który robi silniki MMX, przebojem wdarł się na rynek. Pomógł mu Jacek Filip. Gdy rozmawialiśmy z Marmuszewskim w połowie czerwca, to mówił, że dopiero raczkuje, że na swoją pozycję pracuje ciężko od rana do wieczora, że w tygodniu praktycznie nie wychodzi z warsztatu.

Texom Stal Rzeszów postawiła na niego, bo bała się kibiców

Działacze Stali nie chcieli, by w razie jakiejś wpadki z silnikami pojawiły się głosy, że to było do przewidzenia, że Burza z Rempałą będą bardziej dbali o interes Unii i Kolejarza. A jeśli będą mieli na stole silniki z Unii i Stali, to Unia będzie miała zrealizowane zlecenie jako pierwsza.