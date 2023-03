Zdrajca? To jest nadal nasz chłopak, nasz mistrz [OPINIA]

To, że widok Bartosza Zmarzlika w barwach Motoru Lublin wzbudzi emocje, to było pewne. Wielu kibiców Stali Gorzów do dziś nie może mu darować odejścia i "zdrady", bo tak do tego podchodzą. W Gorzowie żużel to religia, więc mocne słowa są usprawiedliwione.

Dlaczego Zmarzlik nie może zmienić pracy?

Normalny człowiek może zmieniać pracę, iść tam, gdzie dają mu więcej, ale wielu kibiców Stali odmawia tego prawa Zmarzlikowi. A ja się pytam dlaczego?

Jasne, popełnił błąd, nie informując w czerwcu prezesa Waldemara Sadowskiego, że ma nowy klub. Nie wiem, dlaczego to zrobił. Za te wszystkie lata to się Stali należało. - Odchodzę. Szukajcie kogoś innego - mógł powiedzieć tyle, nic więcej.

Błędy jednak popełnia każdy z nas, więc dajmy spokój. Wszystko zostało już powiedziane, więc dajmy Bartoszowi żyć i pracować. Nie bądźmy hipokrytami, bo wielu z nas zrobiłoby na jego miejscu to samo.

Stal na pewno zostanie w jego sercu na zawsze

W ciemno zakładam, że Stal już na zawsze pozostanie w sercu Bartosza, ale czas na nowe wyzwania. Piszecie, że to mówienie Zmarzlika o wyzwaniach to "pierdoły", ale to przecież jest prawda. Taka sama prawda, jak ta, że odszedł też dla pieniędzy. Życie jest tylko jedno, kariera też, więc czemu nas to dziwi?

Żeby było jasne, to uważam, że Zmarzlik odszedł z powodu wyzwania i dla pieniędzy. Mnie to jednak nie oburza. Tak samo, jak nie oburza mnie to, że on sam tłumacząc rozstanie ze Stalą, powiedział jedynie o szukaniu nowych wyzwań. W takim kraju żyjemy, że jakby powiedział: "odchodzę dla kasy", to dopiero byłby szum i gadanie, jaki to on pazerny.

Zmarzlik wygląda jak milion dolarów

Szkoda, że u nas to wszystko działa na zasadzie od ściany do ściany. Jak kochamy, to na całego. Z nienawiścią jest tak samo. Tyle tylko, że Zmarzlik wciąż jest tym samym facetem co rok i dwa lata temu. To jest wciąż nasz chłopak, nasz 3-krotny mistrz świata.

Nie jestem ani kibicem Stali, ani Motoru. Moje zdanie jest jednak takie, że Zmarzlik w kevlarze Stali wyglądał jak milion dolarów i w tym lubelskim wygląda dokładnie tak samo.

Bartosz Zmarzlik / Grzegorz Przygodziński

Bartosz Zmarzlik / Jarosław Pabijan