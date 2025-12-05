Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zmarzlik o nowym kontrakcie z Motorem. Odpowiada jednym zdaniem

Dariusz Ostafiński

Dariusz Ostafiński

Za nami dwa miesiące transferowej sagi z Bartoszem Zmarzlikiem. Orlen Oil Motor Lublin już teraz chce przedłużyć wygasający 30 października 2026 kontrakt 6-krotnego mistrza świata. W Motorze wiedzą, że jeśli nie uda się tego zrobić teraz, to stracą Zmarzlika. - W głowie Bartka nie siedzę i nie wiem, jakie decyzje będzie podejmował w przyszłości - mówi nam prezes Motoru Jakuba Kępa, który staje na głowie, żeby zatrzymać Zmarzlika w swoim klubie. Czy to się uda? Mamy komentarz zawodnika.

Dwaj żużlowcy w kombinezonach sportowych z widocznymi sponsorami i logotypami, jeden z nich na motocyklu podczas przygotowań do jazdy, drugi stoi w tle przy torze.
Bartosz Zmarzlik zabrał głos ws. swojej przyszłości w polskiej lidze.Przemysław Gębka/Motor Lublinmateriały prasowe

- Bartosz Zmarzlik jest najlepszym żużlowcem w historii. Nie mam złudzeń, że każdy prezes chciałby mieć go u siebie, a kilku jest w stanie myśleć o tym realnie. Nie skupiam się jednak na innych, tylko robię swoje. Ale w głowie Bartka nie siedzę i nie wiem, jakie decyzje będzie podejmował w przyszłości. Zechcę jednak zrobić wiele, by nie czuł potrzeby zmiany środowiska - mówi nam prezes Orlen Oil Motoru Jakub Kępa.

Co z przyszłością Bartosza Zmarzlika? Trzy wersje

Z naszych informacji wynika, że działacz od dwóch miesięcy robi wszystko, żeby przedłużyć wygasający 30 października 2026 kontrakt 6-krotnego mistrza świata. Działa już teraz, bo z takimi zawodnikami, jak Zmarzlik trzeba działać z dużym wyprzedzeniem. Prezes Kępa doskonale pamięta, że 3 lata przekonywał Zmarzlika na Motor, a pierwszą umowę z nim podpisał przed startem sezonu 2022. To był ostatni rok, kiedy Zmarzlik jeździł dla Stali Gorzów.

Jak dotąd wszelkie próby przekonania Zmarzlika, by podpisał nowy kontrakt z Motorem i został o rok, czy nawet dwa lata dłużej, spełzły na niczym. W środowisku dobrze poinformowanych krążą różne wersje tłumaczeń zachowania Zmarzlika. Jedni mówią, że rodzina, głównie żona, naciska, żeby był bliżej domu. Inni z kolei twierdzą, że Zmarzlik chce się bić o tytuły, a widzi, że Motor słabnie. Właśnie odeszli Dominik Kubera i Jack Holder. Według trzeciej wersji po odejściu Kubery Zmarzlik miał zrozumieć, że nie musi jeździć z Kinic aż do Lublina, żeby zarobić wielkie pieniądze. W końcu Kubera będzie miał świetną i dobrze płatną pracę pod nosem.

Zmarzlik zabrał głos ws. kontraktu z Motorem

Zapytaliśmy Zmarzlika, czy mógłby coś powiedzieć o rozmowach z Motorem na temat startów w 2027. Czy już zapadły jakieś decyzje, czy jest otwarty na inne oferty i czy faktycznie perspektywa jazdy bliżej domu (Sparta), albo pod domem (Stal) jest czymś, co go kusi? Niestety Zmarzlik nie był w tej kwestii zbyt rozmowny. - Nie mam na ten temat nic do powiedzenia - uciął jednym zdaniem.

Zmarzlik skutecznie ucieka od tematu swojej przyszłości w mediach, ale nie ulega wątpliwości, że najbliższe dwa, trzy miesiące, to będzie prawdziwa burza w jego głowie. Potwierdzają nam to osoby z jego otoczenia. Czy jeszcze Motor, czy może już Sparta? A przecież nie zapomnieli o nim w Gorzowie, a miasto buduje pozytywny klimat dla takiego transferu. Tyle że Stal, jako klub, potrzebuje czasu, by wyjść z wszystkich kłopotów. Teraz tych wizerunkowych, bo tam w środku się strasznie kotłuje. A Zmarzlik nie pójdzie tam, gdzie na ma spokoju i stabilizacji.

Motor kontra Sparta, czyli fascynujące starcie najlepszych klubów i ich prezesów

W każdym razie emocje transferowe na najbliższe miesiące mamy zagwarantowane. Tak jednak musi być, kiedy w szranki staje dwóch najbardziej ambitnych i przedsiębiorczych prezesów polskiej PGE Ekstraligi. Z jednej strony Jakub Kępa, a z drugiej Andrzej Rusko, który w tym biznesie jest od czterech dekad, a jego Sparta to obecnie najbogatszy klub w Polsce.

Kiedyś Rusko był o krok od hitowego transferu Tomasza Golloba. Ten finalnie został w Polonii Bydgoszcz. Teraz przed wrocławskim biznesmenem otwiera się kolejna szansa na coś spektakularnego, więc zdecydowanie zrobi wszystko, by to marzenie zrealizować. Jednak Kępa nie odpuści. Już mocno przeżył odejście Kubery. Gdyby jeszcze teraz stracił Zmarzlika, to musiałby wszystko układać od nowa.

Dwaj mężczyźni powiązani ze sportem żużlowym, po lewej zawodnik w stroju klubowym i czapeczce, unosi rękę w geście powitania lub pozdrowienia, po prawej trener lub członek sztabu w kurtce z logo drużyny uważnie obserwuje sytuację.
Prezes Jakub Kępa zabrał głos ws. przyszłości Bartosza Zmarzlika w Orlen Oil Motorze Lublin.Przemysław Gębka/Motor Lublinmateriały prasowe
Trzech mężczyzn w sportowych ubraniach, centralna postać jest zawodnikiem żużlowym w stroju z logo, po lewej starszy mężczyzna z okularami w klubowej kurtce, po prawej osoba w czarnej marynarce z zamyśloną miną.
Bartosz Zmarzlik już negocjuje kontrakt na 2027. Prezes Motoru chce 2-letniej umowy, ale są inni chętni.Łukasz Trzeszczkowski/Paweł WilczyńskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Dwóch mężczyzn w kombinezonach żużlowych z licznymi logotypami sponsorów. Obaj mają na sobie czapki z daszkiem z logo Orlen. Jeden z nich nosi słuchawki i patrzy poważnie w stronę obiektywu, drugi pozuje w kurtce sportowej i rękawicach, patrząc wprost.
Motor Lublin czeka na decyzję Bartosza Zmarzlika ws. kontraktu na 2027.Przemysław Gębka/Motor Lublinmateriały prasowe

