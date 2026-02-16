Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [16.02.2026, HARMONOGRAM]

Poniedziałek 16 lutego, czyli dziesiąty dzień zimowych igrzysk olimpijskich 2026 to przede wszystkim rywalizacja polskich skoczków w konkursie duetów. Ponadto fanów hokeja czekają półfinały turnieju pań. Poza tym rywalizacja odbędzie się jeszcze m.in. w curlingu, łyżwiarstwie, short-tracku czy snowboardzie. ZIO 2026. 16.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.

Sportowiec w powietrzu podczas skoku narciarskiego na tle ciemnego nieba, ubrany w kombinezon sportowy i kask ochronny, z wyraźnie widocznym sprzętem narciarskim.
Kacper Tomasiak na skoczni w Predazzo podczas zimowych igrzysk olimpijskich 2026EXPA/ JFKNewspix.pl
W poniedziałek 16 lutego na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 rozdanych zostanie sześć kompletów medali. Tego dnia odbędą się zawody w bobslejach, curlingu, hokeju, narciarstwie alpejskim, narciarstwie dowolnym, łyżwiarstwie figurowym, skokach narciarskich, short-tracku i snowboardzie.

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Terminarz wydarzeń na dziś [poniedziałek 16 lutego]

Bobsleje 

  • 10:00 Dwójki mężczyzn (1. ślizg)
  • 11:57 Dwójki mężczyzn (2. ślizg)
  • 19:00 Monobob kobiet (3. ślizg, Linda Weiszewski)
  • 21:06 Monobob kobiet (4. ślizg, Linda Weiszewski)

Curling 

  • 9:05 Szwecja - Szwajcaria, kobiety (7. sesja)
  • 9:05 Chiny - Kanada, kobiety (7. sesja )
  • 9:05 Dania - Wielka Brytania, kobiety (7. sesja)
  • 14:05 Wielka Brytania - Norwegia, mężczyźni (8. sesja)
  • 14:05 Czechy - Kanada, mężczyźni (8. sesja)
  • 14:05 Szwecja - Niemcy, mężczyźni (8. sesja)
  • 14:05 Włochy - Chiny, mężczyźni (8. sesja)
  • 19:05 USA - Włochy, kobiety (8. sesja)
  • 19:05 Korea Południowa - Chiny, kobiety (8. sesja)
  • 19:05 Szwajcaria - Wielka Brytania, kobiety (8. sesja)
  • 19:05 Japonia - Kanada, kobiety (8. sesja)

Hokej (kobiety)

  • 16:40 Półfinał 1
  • 21:10 Półfinał 2

Narciarstwo alpejskie (mężczyźni)

  • 10:00 Slalom (1. przejazd, Michał Jasiczek)
  • 13:20 Slalom (2. przejazd, ew. Michał Jasiczek)

Narciarstwo dowolne (kobiety)

  • 19:30 Big Air (1. przejazd)
  • 19:52 Big Air (2. przejazd)
  • 20:15 Big Air (3. przejazd)

Łyżwiarstwo figurowe 

  • 20:00 Pary, program dowolny (Julia Szczecinina/Michał Woźniak)

Short-track

  • 11:00 1000 m, kobiety (ćwierćfinały, Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
  • 11:17 500 m, mężczyźni (kwalifikacje, Michał Niewiński, Felix Pigeon)
  • 11:55 1000 m kobiet (półfinały, ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
  • 12:04 Sztafety, 5000 m (półfinały, ew. Polska)
  • 12:36 1000 m, kobiety (finał B, ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
  • 12:42 1000 m, kobiety (finał A, ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)

Skoki narciarskie (mężczyźni)

  • 18:00 Duety HS 143 (K-128) (seria próbna, Polska)
  • 19:00 Konkurs duetów HS 143 (K-128) (1. seria, Polska)
  • 19:48 Konkurs duetów HS 143 (K-128) (2. seria, ew. Polska)
  • 20:23 Konkurs duetów HS 143 (K-128) (3. seria, ew. Polska)

Snowboard

  • 10:30 Slopestyle, kobiety (kwalifikacje, 1. przejazd)
  • 11:35 Slopestyle, kobiety (kwalifikacje, 2. przejazd)
  • 14:00 Slopestyle, mężczyźni (kwalifikacje, 1. przejazd)
  • 15:05 Slopestyle, mężczyźni (kwalifikacje, 2. przejazd)
Natalia Maliszewska
Natalia MaliszewskaMateusz Słodkowskimateriały prasowe
Trzy medale olimpijskie z różnych kruszców zawieszone na czerwonych wstążkach z napisem Milano Cortina 2026 umieszczone na jasnej ekspozycji.
Tak wyglądają medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026ANDREA PATTAROAFP

