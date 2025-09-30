Tabela medalowa zimowych igrzysk olimpijskich 2026. Które miejsce zajmuje Polska?

Reprezentacja Polski na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 powalczy o to, by poprawić wynik sprzed czterech lat. Biało-Czerwoni przywieźli z Pekinu tylko jeden medal, a był to brąz Dawida Kubackiego zdobyty na skoczni normalnej w konkursie skoków narciarskich. Bardzo pozytywnym scenariuszem byłoby nawiązanie do rekordowych igrzysk z Vancouver 2010 i Soczi 2014, kiedy to Polacy wywalczyli po sześć "krążków". Łącznie nasi sportowcy zdobyli na ZIO 23 medale.