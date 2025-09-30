Tabela medalowa zimowych igrzysk olimpijskich 2026. Które miejsce zajmuje Polska?
Zimowe igrzyska olimpijskie 2026 Mediolan/Cortina d'Ampezzo potrwają od 6 do 22 lutego. Na starcie pojawią się oczywiście zawodniczki i zawodnicy reprezentacji Polski. Sportowcy będą rywalizowali w 16 dyscyplinach o 116 kompletów medali. W tym newsie będzie można sprawdzać aktualną tabelę medalową zimowych igrzysk olimpijskich.
Reprezentacja Polski na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 powalczy o to, by poprawić wynik sprzed czterech lat. Biało-Czerwoni przywieźli z Pekinu tylko jeden medal, a był to brąz Dawida Kubackiego zdobyty na skoczni normalnej w konkursie skoków narciarskich. Bardzo pozytywnym scenariuszem byłoby nawiązanie do rekordowych igrzysk z Vancouver 2010 i Soczi 2014, kiedy to Polacy wywalczyli po sześć "krążków". Łącznie nasi sportowcy zdobyli na ZIO 23 medale.
Uczestnicy zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo powalczą o 348 medali w 16 dyscyplinach. Jedyną nową dyscypliną będzie skialpinizm, który zadebiutuje na ZIO. To sport, który łączy elementy wspinaczki, biegu na nartach oraz zjazdu.
Tabela medalowa. Zimowe igrzyska olimpijskie 2026 [KLASYFIKACJA MEDALOWA]
Przedstawiamy tabelą medalową poprzednich zimowych igrzysk olimpijskich z 2022 roku. W jej miejsce pojawi się tabela z zimowych igrzysk olimpijskich 2026 po wyłonieniu pierwszych medalistów.
miejsce
Flaga
kraj
złoto
srebro
brąz
suma
1
Stany Zjednoczone
40
44
42
126
2
Chiny
40
27
24
91
3
Japonia
20
12
13
45
4
Australia
18
19
16
53
5
Francja
16
26
22
64
6
Holandia
15
7
12
34
7
Wielka Brytania
14
22
29
65
8
Korea Południowa
13
9
10
32
9
Włochy
12
13
15
40
10
Niemcy
12
13
8
33
11
Nowa Zelandia
10
7
3
20
12
Kanada
9
7
11
27
13
Uzbekistan
8
2
3
13
14
Węgry
6
7
6
19
15
Hiszpania
5
4
9
18
16
Szwecja
4
4
3
11
17
Kenia
4
2
5
11
18
Norwegia
4
1
3
8
19
Irlandia
4
0
3
7
20
Brazylia
3
7
10
20
21
Iran
3
6
3
12
22
Ukraina
3
5
4
12
23
Rumunia
3
4
2
9
24
Gruzja
3
3
1
7
25
Belgia
3
1
6
10
26
Bułgaria
3
1
3
7
27
Serbia
3
1
1
5
28
Czechy
3
0
2
5
29
Dania
2
2
5
9
30
Azerbejdżan
2
2
3
7
30
Chorwacja
2
2
3
7
32
Kuba
2
1
6
9
33
Bahrajn
2
1
1
4
34
Słowenia
2
1
0
3
35
Tajwan (Chińskie Tajpej)
2
0
5
7
36
Austria
2
0
3
5
37
Filipiny
2
0
2
4
37
Hongkong
2
0
2
4
39
Indonezja
2
0
1
3
39
Algieria
2
0
1
3
41
Izrael
1
5
1
7
42
Polska
1
4
5
10
43
Kazachstan
1
3
3
7
44
Jamajka
1
3
2
6
44
Tajlandia
1
3
2
6
44
Republika Południowej Afryki
1
3
2
6
47
Etiopia
1
3
0
4
48
Szwajcaria
1
2
5
8
49
Ekwador
1
2
2
5
50
Portugalia
1
2
1
4
51
Grecja
1
1
6
8
52
Argentyna
1
1
1
3
52
Tunezja
1
1
1
3
52
Egipt
1
1
1
3
55
Chile
1
1
0
2
55
Saint Lucia
1
1
0
2
55
Uganda
1
1
0
2
55
Botswana
1
1
0
2
59
Dominikana
1
0
2
3
60
Gwatemala
1
0
1
2
60
Maroko
1
0
1
2
62
Dominika
1
0
0
1
62
Pakistan
1
0
0
1
64
Turcja
0
3
5
8
65
Meksyk
0
3
2
5
66
Armenia
0
3
1
4
66
Kolumbia
0
3
1
4
68
Korea Północna
0
2
4
6
68
Kirgistan
0
2
4
6
70
Litwa
0
2
2
4
71
Indie
0
1
5
6
72
Mołdawia
0
1
3
4
73
Kosowo
0
1
1
2
74
Cypr
0
1
0
1
74
Fidżi
0
1
0
1
74
Jordania
0
1
0
1
74
Mongolia
0
1
0
1
74
Panama
0
1
0
1
79
Tadżykistan
0
0
3
3
80
Grenada
0
0
2
2
80
Malezja
0
0
2
2
80
Portoryko
0
0
2
2
80
Albania
0
0
2
2
84
Peru
0
0
1
1
84
Reprezentacja Olimpijska Uchodźców
0
0
1
1
84
Republika Zielonego Przylądka
0
0
1
1
84
Słowacja
0
0
1
1
84
Zambia
0
0
1
1
84
Singapur
0
0
1
1
84
Katar
0
0
1
1
84
Wybrzeże Kości Słoniowej
0
0
1
1