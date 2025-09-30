Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tabela medalowa zimowych igrzysk olimpijskich 2026. Które miejsce zajmuje Polska?

Aleksy Kiełbasa

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026 Mediolan/Cortina d'Ampezzo potrwają od 6 do 22 lutego. Na starcie pojawią się oczywiście zawodniczki i zawodnicy reprezentacji Polski. Sportowcy będą rywalizowali w 16 dyscyplinach o 116 kompletów medali. W tym newsie będzie można sprawdzać aktualną tabelę medalową zimowych igrzysk olimpijskich.

Dawid Kubacki z brązowym medalem igrzysk olimpijskichBEN STANSALLAFP
Reprezentacja Polski na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 powalczy o to, by poprawić wynik sprzed czterech lat. Biało-Czerwoni przywieźli z Pekinu tylko jeden medal, a był to brąz Dawida Kubackiego zdobyty na skoczni normalnej w konkursie skoków narciarskich. Bardzo pozytywnym scenariuszem byłoby nawiązanie do rekordowych igrzysk z Vancouver 2010 i Soczi 2014, kiedy to Polacy wywalczyli po sześć "krążków". Łącznie nasi sportowcy zdobyli na ZIO 23 medale.

Uczestnicy zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo powalczą o 348 medali w 16 dyscyplinach. Jedyną nową dyscypliną będzie skialpinizm, który zadebiutuje na ZIO. To sport, który łączy elementy wspinaczki, biegu na nartach oraz zjazdu.

Władimir Semirunnij w Magazynie Olimpijskim. Ma szansę zdobyć medal dla Polski na igrzyskach olimpijskich. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Tabela medalowa. Zimowe igrzyska olimpijskie 2026 [KLASYFIKACJA MEDALOWA]

Przedstawiamy tabelą medalową poprzednich zimowych igrzysk olimpijskich z 2022 roku. W jej miejsce pojawi się tabela z zimowych igrzysk olimpijskich 2026 po wyłonieniu pierwszych medalistów.

Klasyfikacja medalowa - Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024 (tabela)

miejsce
Flaga
kraj
złoto
srebro
brąz
suma
1
Flaga
Stany Zjednoczone
40
44
42
126
2
Flaga
Chiny
40
27
24
91
3
Flaga
Japonia
20
12
13
45
4
Flaga
Australia
18
19
16
53
5
Flaga
Francja
16
26
22
64
6
Flaga
Holandia
15
7
12
34
7
Flaga
Wielka Brytania
14
22
29
65
8
Flaga
Korea Południowa
13
9
10
32
9
Flaga
Włochy
12
13
15
40
10
Flaga
Niemcy
12
13
8
33
11
Flaga
Nowa Zelandia
10
7
3
20
12
Flaga
Kanada
9
7
11
27
13
Flaga
Uzbekistan
8
2
3
13
14
Flaga
Węgry
6
7
6
19
15
Flaga
Hiszpania
5
4
9
18
16
Flaga
Szwecja
4
4
3
11
17
Flaga
Kenia
4
2
5
11
18
Flaga
Norwegia
4
1
3
8
19
Flaga
Irlandia
4
0
3
7
20
Flaga
Brazylia
3
7
10
20
21
Flaga
Iran
3
6
3
12
22
Flaga
Ukraina
3
5
4
12
23
Flaga
Rumunia
3
4
2
9
24
Flaga
Gruzja
3
3
1
7
25
Flaga
Belgia
3
1
6
10
26
Flaga
Bułgaria
3
1
3
7
27
Flaga
Serbia
3
1
1
5
28
Flaga
Czechy
3
0
2
5
29
Flaga
Dania
2
2
5
9
30
Flaga
Azerbejdżan
2
2
3
7
30
Flaga
Chorwacja
2
2
3
7
32
Flaga
Kuba
2
1
6
9
33
Flaga
Bahrajn
2
1
1
4
34
Flaga
Słowenia
2
1
0
3
35
Flaga
Tajwan (Chińskie Tajpej)
2
0
5
7
36
Flaga
Austria
2
0
3
5
37
Flaga
Filipiny
2
0
2
4
37
Flaga
Hongkong
2
0
2
4
39
Flaga
Indonezja
2
0
1
3
39
Flaga
Algieria
2
0
1
3
41
Flaga
Izrael
1
5
1
7
42
Flaga
Polska
1
4
5
10
43
Flaga
Kazachstan
1
3
3
7
44
Flaga
Jamajka
1
3
2
6
44
Flaga
Tajlandia
1
3
2
6
44
Flaga
Republika Południowej Afryki
1
3
2
6
47
Flaga
Etiopia
1
3
0
4
48
Flaga
Szwajcaria
1
2
5
8
49
Flaga
Ekwador
1
2
2
5
50
Flaga
Portugalia
1
2
1
4
51
Flaga
Grecja
1
1
6
8
52
Flaga
Argentyna
1
1
1
3
52
Flaga
Tunezja
1
1
1
3
52
Flaga
Egipt
1
1
1
3
55
Flaga
Chile
1
1
0
2
55
Flaga
Saint Lucia
1
1
0
2
55
Flaga
Uganda
1
1
0
2
55
Flaga
Botswana
1
1
0
2
59
Flaga
Dominikana
1
0
2
3
60
Flaga
Gwatemala
1
0
1
2
60
Flaga
Maroko
1
0
1
2
62
Flaga
Dominika
1
0
0
1
62
Flaga
Pakistan
1
0
0
1
64
Flaga
Turcja
0
3
5
8
65
Flaga
Meksyk
0
3
2
5
66
Flaga
Armenia
0
3
1
4
66
Flaga
Kolumbia
0
3
1
4
68
Flaga
Korea Północna 
0
2
4
6
68
Flaga
Kirgistan
0
2
4
6
70
Flaga
Litwa
0
2
2
4
71
Flaga
Indie
0
1
5
6
72
Flaga
Mołdawia
0
1
3
4
73
Flaga
Kosowo
0
1
1
2
74
Flaga
Cypr
0
1
0
1
74
Flaga
Fidżi
0
1
0
1
74
Flaga
Jordania
0
1
0
1
74
Flaga
Mongolia
0
1
0
1
74
Flaga
Panama
0
1
0
1
79
Flaga
Tadżykistan
0
0
3
3
80
Flaga
Grenada
0
0
2
2
80
Flaga
Malezja
0
0
2
2
80
Flaga
Portoryko
0
0
2
2
80
Flaga
Albania
0
0
2
2
84
Flaga
Peru
0
0
1
1
84
Flaga
Reprezentacja Olimpijska Uchodźców
0
0
1
1
84
Flaga
Republika Zielonego Przylądka
0
0
1
1
84
Flaga
Słowacja
0
0
1
1
84
Flaga
Zambia
0
0
1
1
84
Flaga
Singapur
0
0
1
1
84
Flaga
Katar
0
0
1
1
84
Flaga
Wybrzeże Kości Słoniowej
0
0
1
1
Kamil Stoch, Piotr Żyła i Dawid Kubacki czekają na kolejny start w igrzyskach olimpijskich.
Kamil Stoch, Piotr Żyła i Dawid Kubacki czekają na kolejny start w igrzyskach olimpijskich.AFP
Natalia Sidorowicz
Natalia SidorowiczFranz Kirchmayr/APA-PictureDeskAFP

