Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Terminarz. Kiedy i jakie dyscypliny? [Harmonogram]

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026, które Włosi organizują w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo będą XXV edycją tej imprezy. Włochy są ich gospodarzem po raz trzeci. Pierwszy raz miał miejsce w 1956 roku i wówczas Cortina d'Ampezzo była samodzielnym miastem-gospodarzem. Kolejny raz ZIO zawitały do Włoch dopiero w XXI wieku, a konkretnie w 2006 roku. Wtedy sportowcy rywalizowali w Turynie.

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026 odbędą się w dniach od 6 do 22 lutego. Ich uczestnicy, a w tym rzecz jasna reprezentanci Polski powalczą o 116 medali (czyli łącznie 348 krążków) w 16 dyscyplinach. Ceremonia otwarcia odbędzie się na słynnym stadionie piłkarskim San Siro, natomiast ceremonia zamknięcia w średniowiecznym amfiteatrze Verona Olympic Arena w Weronie. W tym artykule sprawdzisz terminarz startów Polaków, a także harmonogram każdego dnia igrzysk.

Władimir Semirunnij w Magazynie Olimpijskim. Ma szansę zdobyć medal dla Polski na igrzyskach olimpijskich. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Terminarz startów Polaków i zimowych igrzysk olimpijskich 2026 [HARMONOGRAM]

Harmonogram skoków narciarskich na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026

Na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 Mediolan/Cortina d'Ampezzo pierwszy raz w historii zaplanowano aż sześć konkursów skoków narciarskich. Trzy panów, dwa pań oraz zawody drużyn mieszanych. Ta dyscyplina szczególnie przyciąga uwagę polskich kibiców, ponieważ na przestrzeni lat przyniosła naszej reprezentacji najwięcej, bo 10 medali (4 złote, 3 srebrne i 3 brązowe).

Harmonogram turnieju hokeja na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026

Turniej hokeja zawsze jest jednym z głównych punktów zimowych igrzysk olimpijskich, przyciągający uwagę kibiców. Męskie rozgrywki hokejowe zostaną rozegrana na hali PalaItalia Santa Giulia, nowej hali sportowo-widowiskowej wybudowanej specjalnie na zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Kobiece natomiast na hali Fiera Milano.

Rozgrywki turnieju mężczyzn odbędą się w dniach od 11 do 22 lutego, a w rywalizacji weźmie udział 12 zespołów. Z kolei zawody kobiet zostaną rozegrane w dniach od 5 do 19 lutego, w których o medale powalczy 10 drużyn.

Od lewej: Aleksabder Zniszczoł, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek i Piotr Żyła PZN/Tadeusz Mieczyński materiały prasowe

Natalia Maliszewska Rafał Oleksiewicz materiały prasowe