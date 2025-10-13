Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [13.02.2026, HARMONOGRAM]
Siódmy dzień zimowych igrzysk olimpijskich 2026 to kolejne mecze hokeja mężczyzn, a także pierwsze ćwierćfinały turnieju kobiet. Zmagania zainaugurują z kolei skeletoniści. Ponadto czeka nas jeszcze m.in. rywalizacja w biegach narciarskich, łyżwiarstwie szybkim, saneczkarstwie czy short-tracku. ZIO 2026. 12.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.
W piątek 13 lutego na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 rozdanych zostanie siedem kompletów medali. Tego dnia odbędą się zawody w biathlonie, biegach narciarskich, curlingu, hokeju, łyżwiarstwie figurowym, łyżwiarstwie szybkim, skeletonie i snowboardzie.
Biathlon (mężczyźni)
- 14:00 Sprint na 10 km
Biegi narciarskie (mężczyźni)
- 12:00 Bieg na 10 km w stylu dowolnym
Curling (mężczyźni)
- 9:05 Mecz 1 (3. sesja)
- 9:05 Wielka Brytania - Włochy (3. sesja)
- 9:05 Mecz 3 (3. sesja)
- 9:05 Szwajcaria - Czechy (3. sesja)
- 14:05 Dania - Szwecja (3. sesja)
- 14:05 Chiny - Szwajcaria (3. sesja)
- 14:05 Mecz 7 (3. sesja)
- 14:05 Wielka Brytania - Korea Południowa (3. sesja)
- 19:05 Mecz 8 (4. sesja)
- 19:05 Czechy - Norwegia (4. sesja)
- 19:05 Niemcy - Włochy (4. sesja)
- 19:05 Kanada - Szwecja (4. sesja)
Hokej
- 12:10 Włochy - Słowacja, mężczyźni (grupa B)
- 12:10 Finlandia - Szwecja, mężczyźni (grupa C)
- 16:40 Ćwierćfinał kobiet (1)
- 16:40 Francja - Czechy, mężczyźni (grupa A)
- 21:10 Ćwierćfinał kobiet (2)
- 21:10 Kanada - Szwajcaria, mężczyźni (grupa B)
Łyżwiarstwo figurowe (mężczyźni)
- 19:00 Zawody indywidualne, soliści, program krótki
Łyżwiarstwo szybkie (mężczyźni)
- 16:00 Finał na 10000 m
Skeleton
- 16:00 Kobiety (1. ślizg)
- 17:45 Kobiety (2. ślizg)
- 19:30 Mężczyźni (3. ślizg)
- 21:14 Mężczyźni (4. ślizg)
Snowboard
- 10:00 Snowboard cross kobiet (kwalifikacje 1)
- 10:55 Snowboard cross kobiet (kwalifikacje 2)
- 13:30 Snowboard cross kobiet (1/8 finał)
- 14:03 Snowboard cross kobiet (ćwierćfinały)
- 14:24 Snowboard cross kobiet (półfinały)
- 14:41 Snowboard cross kobiet (mały finał)
- 14:46 Snowboard cross kobiet (duży finał)
- 19:30 Halfpipie mężczyzn (finał, 1. przejazd)
- 19:58 Halfpipie mężczyzn (finał, 2. przejazd)
- 20:25 Halfpipie mężczyzn (finał, 3. przejazd)