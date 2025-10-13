Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [13.02.2026, HARMONOGRAM]

Siódmy dzień zimowych igrzysk olimpijskich 2026 to kolejne mecze hokeja mężczyzn, a także pierwsze ćwierćfinały turnieju kobiet. Zmagania zainaugurują z kolei skeletoniści. Ponadto czeka nas jeszcze m.in. rywalizacja w biegach narciarskich, łyżwiarstwie szybkim, saneczkarstwie czy short-tracku. ZIO 2026. 12.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.

Sturla Holm Lægreid jest wielkim faworytem do medali na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 Jure MAKOVEC AFP