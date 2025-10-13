Partner merytoryczny: Eleven Sports

Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [13.02.2026, HARMONOGRAM]

Aleksy Kiełbasa

Aktualizacja

Siódmy dzień zimowych igrzysk olimpijskich 2026 to kolejne mecze hokeja mężczyzn, a także pierwsze ćwierćfinały turnieju kobiet. Zmagania zainaugurują z kolei skeletoniści. Ponadto czeka nas jeszcze m.in. rywalizacja w biegach narciarskich, łyżwiarstwie szybkim, saneczkarstwie czy short-tracku. ZIO 2026. 12.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.

Sturla Holm Lægreid jest wielkim faworytem do medali na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026
Sturla Holm Lægreid jest wielkim faworytem do medali na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026Jure MAKOVECAFP
W piątek 13 lutego na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 rozdanych zostanie siedem kompletów medali. Tego dnia odbędą się zawody w biathlonie, biegach narciarskich, curlingu, hokeju, łyżwiarstwie figurowym, łyżwiarstwie szybkim, skeletonie i snowboardzie.

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Terminarz wydarzeń na dziś [HARMONOGRAM DNIA]

Biathlon (mężczyźni)

  • 14:00 Sprint na 10 km

Biegi narciarskie (mężczyźni)

  • 12:00 Bieg na 10 km w stylu dowolnym

Curling (mężczyźni)

  • 9:05 Mecz 1 (3. sesja)
  • 9:05 Wielka Brytania - Włochy (3. sesja)
  • 9:05 Mecz 3 (3. sesja)
  • 9:05 Szwajcaria - Czechy (3. sesja)
  • 14:05 Dania - Szwecja (3. sesja)
  • 14:05 Chiny - Szwajcaria (3. sesja)
  • 14:05 Mecz 7 (3. sesja)
  • 14:05 Wielka Brytania - Korea Południowa (3. sesja)
  • 19:05 Mecz 8 (4. sesja)
  • 19:05 Czechy - Norwegia (4. sesja)
  • 19:05 Niemcy - Włochy (4. sesja)
  • 19:05 Kanada - Szwecja (4. sesja)

Hokej

  • 12:10 Włochy - Słowacja, mężczyźni (grupa B)
  • 12:10 Finlandia - Szwecja, mężczyźni (grupa C)
  • 16:40 Ćwierćfinał kobiet (1)
  • 16:40 Francja - Czechy, mężczyźni (grupa A)
  • 21:10 Ćwierćfinał kobiet (2)
  • 21:10 Kanada - Szwajcaria, mężczyźni (grupa B)

Łyżwiarstwo figurowe (mężczyźni)

  • 19:00 Zawody indywidualne, soliści, program krótki

Łyżwiarstwo szybkie (mężczyźni)

  • 16:00 Finał na 10000 m

Skeleton

  • 16:00 Kobiety (1. ślizg)
  • 17:45 Kobiety (2. ślizg)
  • 19:30 Mężczyźni (3. ślizg)
  • 21:14 Mężczyźni (4. ślizg)

Snowboard

  • 10:00 Snowboard cross kobiet (kwalifikacje 1)
  • 10:55 Snowboard cross kobiet (kwalifikacje 2)
  • 13:30 Snowboard cross kobiet (1/8 finał)
  • 14:03 Snowboard cross kobiet (ćwierćfinały)
  • 14:24 Snowboard cross kobiet (półfinały)
  • 14:41 Snowboard cross kobiet (mały finał)
  • 14:46 Snowboard cross kobiet (duży finał)
  • 19:30 Halfpipie mężczyzn (finał, 1. przejazd)
  • 19:58 Halfpipie mężczyzn (finał, 2. przejazd)
  • 20:25 Halfpipie mężczyzn (finał, 3. przejazd)
Intensywna walka o krążek przed bramką podczas meczu hokeja na lodzie, zawodnicy obu drużyn w pełnym skupieniu starają się zdobyć bramkę lub ją obronić, dynamiczna atmosfera na lodowisku, stroje zawodników oznaczone napisami USA oraz czerwonymi koszulk...
Faworytami do medali w hokeju na zimowych igrzyskach olimpijskich będą m.in. USA i KanadaBruce BennettAFP
Trzy medale olimpijskie z różnych kruszców zawieszone na czerwonych wstążkach z napisem Milano Cortina 2026 umieszczone na jasnej ekspozycji.
Tak wyglądają medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026ANDREA PATTAROAFP

