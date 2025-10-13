Partner merytoryczny: Eleven Sports

Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [12.02.2026, HARMONOGRAM]

Szósty dzień zimowych igrzysk olimpijskich 2026 to kolejne mecze wyczekiwanego przez wielu kibiców turnieju hokeja mężczyzn. Zmagania zainaugurują z kolei skeletoniści. Ponadto czeka nas jeszcze m.in. rywalizacja w biegach narciarskich, łyżwiarstwie szybkim, saneczkarstwie czy short-tracku. ZIO 2026. 12.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.

Na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 złota w hokeju broni Finlandia
Na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 złota w hokeju broni FinlandiaANTHONY WALLACEAFP
W czwartek 12 lutego na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 rozdanych zostanie dziewięć kompletów medali. Tego dnia na dobre rozpędzi się turniej hokeja mężczyzn. Poza tym odbędą się zawody w biegach narciarskich, curlingu, łyżwiarstwie szybkim, narciarstwie alpejskim, narciarstwie dowolnym, saneczkarstwie, short-tracku, skeletonie i snowboardzie.

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Terminarz wydarzeń na dziś [HARMONOGRAM DNIA]

Biegi narciarskie (kobiety)

  • 13:00 Bieg na 10 km w stylu dowolnym

Curling (kobiety)

  • 9:05 Mecz 1 (1. sesja)
  • 9:05 Mecz 2 (1. sesja)
  • 9:05 Włochy - Szwajcaria (1. sesja)
  • 9:05 Kanada - Dania (1. sesja)
  • 14:05 Norwegia - Niemcy (2. sesja)
  • 14:05 Mecz 6
  • 14:05 Wielka Brytania - Szwecja (2. sesja)
  • 19:05 Chiny - Wielka Brytania (2. sesja)
  • 19:05 Włochy - Korea Południowa (2. sesja)
  • 19:05 Mecz 10
  • 19:05 Mecz 11

Hokej (mężczyźni)

  • 12:10 Szwajcaria - Francja (grupa C)
  • 16:40 Czechy - Kanada (grupa A)
  • 21:10 Łotwa - USA (grupa B)
  • 21:10 Niemcy - Dania (grupa C)

Łyżwiarstwo szybkie (kobiety)

  • 16:30 Finał na 5000 m

Narciarstwo alpejskie (kobiety)

  • 11:30 Supergigant

Narciarstwo dowolne (mężczyźni)

  • 10:00 Jazda po muldach (kwalifikacje 2)
  • 12:15 Jazda po muldach (finał B)
  • 12:55 Jazda po muldach (finał A)

Saneczkarstwo 

  • 18:30 Sztafety

Short-track

  • 20:15 500 m kobiet (ćwierćfinały)
  • 20:29 1000 mężczyzn (ćwierćfinały)
  • 20:58 500 m kobiet (półfinały)
  • 21:05 1000 mężczyzn (półfinały)
  • 21:26 500 m kobiet (finał B)
  • 21:31 500 m kobiet (finał A)
  • 21:37 1000 mężczyzn (finał B)
  • 21:43 1000 mężczyzn (finał A)

Skeleton (mężczyźni)

  • 9:30 1. ślizg
  • 11:05 2. ślizg

Snowboard

  • 10:00 Snowboard cross mężczyzn (1. bieg)
  • 10:55 Snowboard cross mężczyzn (2. bieg)
  • 13:45 Snowboard cross mężczyzn (1/8 finału)
  • 14:18 Snowboard cross mężczyzn (ćwierćfinały)
  • 14:39 Snowboard cross mężczyzn (półfinały)
  • 14:56 Snowboard cross mężczyzn (mały finał)
  • 15:01 Snowboard cross mężczyzn (duży finał)
  • 19:30 Halfpipe kobiet (finał, 1. przejazd)
  • 19:58 Halfpipe kobiet (finał, 2. przejazd)
  • 20:25 Halfpipe kobiet (finał, 3. przejazd)
Izabela Marcisz w czasie zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie
Izabela Marcisz w czasie zimowych igrzysk olimpijskich w PekinieZhan Yan/XINHUAAFP
Trzy medale olimpijskie z różnych kruszców zawieszone na czerwonych wstążkach z napisem Milano Cortina 2026 umieszczone na jasnej ekspozycji.
Tak wyglądają medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026ANDREA PATTAROAFP

