Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [12.02.2026, HARMONOGRAM]

Szósty dzień zimowych igrzysk olimpijskich 2026 to kolejne mecze wyczekiwanego przez wielu kibiców turnieju hokeja mężczyzn. Zmagania zainaugurują z kolei skeletoniści. Ponadto czeka nas jeszcze m.in. rywalizacja w biegach narciarskich, łyżwiarstwie szybkim, saneczkarstwie czy short-tracku. ZIO 2026. 12.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.

Na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 złota w hokeju broni Finlandia ANTHONY WALLACE AFP