Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [12.02.2026, HARMONOGRAM]
Szósty dzień zimowych igrzysk olimpijskich 2026 to kolejne mecze wyczekiwanego przez wielu kibiców turnieju hokeja mężczyzn. Zmagania zainaugurują z kolei skeletoniści. Ponadto czeka nas jeszcze m.in. rywalizacja w biegach narciarskich, łyżwiarstwie szybkim, saneczkarstwie czy short-tracku. ZIO 2026. 12.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.
W czwartek 12 lutego na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 rozdanych zostanie dziewięć kompletów medali. Tego dnia na dobre rozpędzi się turniej hokeja mężczyzn. Poza tym odbędą się zawody w biegach narciarskich, curlingu, łyżwiarstwie szybkim, narciarstwie alpejskim, narciarstwie dowolnym, saneczkarstwie, short-tracku, skeletonie i snowboardzie.
Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Terminarz wydarzeń na dziś [HARMONOGRAM DNIA]
Biegi narciarskie (kobiety)
- 13:00 Bieg na 10 km w stylu dowolnym
Curling (kobiety)
- 9:05 Mecz 1 (1. sesja)
- 9:05 Mecz 2 (1. sesja)
- 9:05 Włochy - Szwajcaria (1. sesja)
- 9:05 Kanada - Dania (1. sesja)
- 14:05 Norwegia - Niemcy (2. sesja)
- 14:05 Mecz 6
- 14:05 Wielka Brytania - Szwecja (2. sesja)
- 19:05 Chiny - Wielka Brytania (2. sesja)
- 19:05 Włochy - Korea Południowa (2. sesja)
- 19:05 Mecz 10
- 19:05 Mecz 11
Hokej (mężczyźni)
- 12:10 Szwajcaria - Francja (grupa C)
- 16:40 Czechy - Kanada (grupa A)
- 21:10 Łotwa - USA (grupa B)
- 21:10 Niemcy - Dania (grupa C)
Łyżwiarstwo szybkie (kobiety)
- 16:30 Finał na 5000 m
Narciarstwo alpejskie (kobiety)
- 11:30 Supergigant
Narciarstwo dowolne (mężczyźni)
- 10:00 Jazda po muldach (kwalifikacje 2)
- 12:15 Jazda po muldach (finał B)
- 12:55 Jazda po muldach (finał A)
Saneczkarstwo
- 18:30 Sztafety
Short-track
- 20:15 500 m kobiet (ćwierćfinały)
- 20:29 1000 mężczyzn (ćwierćfinały)
- 20:58 500 m kobiet (półfinały)
- 21:05 1000 mężczyzn (półfinały)
- 21:26 500 m kobiet (finał B)
- 21:31 500 m kobiet (finał A)
- 21:37 1000 mężczyzn (finał B)
- 21:43 1000 mężczyzn (finał A)
Skeleton (mężczyźni)
- 9:30 1. ślizg
- 11:05 2. ślizg
Snowboard
- 10:00 Snowboard cross mężczyzn (1. bieg)
- 10:55 Snowboard cross mężczyzn (2. bieg)
- 13:45 Snowboard cross mężczyzn (1/8 finału)
- 14:18 Snowboard cross mężczyzn (ćwierćfinały)
- 14:39 Snowboard cross mężczyzn (półfinały)
- 14:56 Snowboard cross mężczyzn (mały finał)
- 15:01 Snowboard cross mężczyzn (duży finał)
- 19:30 Halfpipe kobiet (finał, 1. przejazd)
- 19:58 Halfpipe kobiet (finał, 2. przejazd)
- 20:25 Halfpipe kobiet (finał, 3. przejazd)