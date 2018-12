Zbigniew Smółka: Jesteśmy gotowi do zmian. Wideo

- Taka jest moja filozofia rozwoju młodych piłkarzy, oni wtedy świetnie się rozwijają, i tak postępujemy w Arce od mojego przyjścia do klubu. My w nowym sezonie będziemy więc przygotowani do zmian - stwierdził Zbigniew Smółka, szkoleniowiec Arki Gdynia.