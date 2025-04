Chelsea – Legia 1:2. Historyczne zwycięstwo Polaków na Stamford Bridge [SKRÓT]

Legia Warszawa wygrała z Chelsea 2:1 na Stamford Bridge i odniosła historyczne zwycięstwo na wyjeździe, jednak nie wystarczyło to do awansu do półfinału Ligi Konferencji UEFA. "Wojskowi" zaprezentowali się znakomicie, ale porażka 0:3 z pierwszego meczu okazała się nie do odrobienia.