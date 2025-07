To będzie ostatni dzień Świątek na Wimbledonie. Taki werdykt przed meczem z Tauson

Iga Świątek jest już jedyną polską przedstawicielką w singlowych zmaganiach najważniejszego turnieju wielkoszlemowego w kalendarzu . Raszyniance zazwyczaj nie wiodło się zbyt dobrze na trawie, ale w tym roku wreszcie może dojść do przełomu. 24-latka w stolicy Wielkiej Brytanii prezentuje się bardzo pewnie. Zaledwie kilkadziesiąt godzin temu bez straty seta pokonała Danielle Collins. I chce iść za ciosem w poniedziałkowy wieczór.

Na brak wsparcia podopieczna Wima Fissette'a na pewno nie może narzekać. Mowa nie tylko o fanach z kraju nad Wisłą. Z wypiekami na twarzy jej grze przygląda się Andy Roddick. Amerykanin już przed zawodami nie szczędził pochwał naszej rodaczce. "To, co czyni ją superbohaterką, jeśli chodzi o rotacje, podnoszenie piłki oraz odrzucanie rywalek od kortu, staje w jakimś sensie obciążeniem, zwłaszcza jeśli musi dobiec do piłki, żeby ją uderzyć" - mówił przed turniejem dla Tennis Channel Live.