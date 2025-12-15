WTA ogłosiło wyniki, oto zwyciężczyni. "W pełni zasłużone". W komentarzach aż zawrzało

Qinwen Zheng po raz drugi z rzędu została wybrana ulubioną zawodniczką fanów w głosowaniu na stronie internetowej WTA. Trudno powiedzieć, żeby mistrzyni olimpijska z paryskich kortów czymś szczególnym się wyróżniła w tym roku. W zaledwie sześciu turniejach udało jej się zagrać na poziomie ćwierćfinału. Bilans w nich wyniósł 2-4, skończyło się na półfinałach w Rzymie i londyńskim Queens Club.

Finał WTA Finals z listopada 2024 r. pozostaje więc ostatnim meczem o trofeum, w jakim występowała.

Wiadomo jednak, że przedstawiciele Chin w głosowaniach internetowych mają dużą moc, wspiera ich ogrom rodaków. Obserwujemy to czasem też w przypadku tureckich czy polskich zawodników w innych dyscyplinach sportu.

"Nic dziwnego, że wygrała. Nawet bez pełnego sezonu Queen Wen (z ang. "queen" - "królowa" - red.) pozostaje ulubioną zawodniczką fanów, co odzwierciedla jej silną atrakcyjność rynkową i wartość komercyjną" - napisał jeden z użytkowników Instagrama.

Kontrowersje wzbudził nawet nie sam wybór kibiców, ale opis, na jaki zdecydowała się organizacja w poście na X.

W pełni zasłużone po znakomitym sezonie!

Qinwen Zheng jako Fan Favorite 2025. "Silna atrakcyjność rynkowa"

W komentarzach aż zawrzało. "Ona rozegrała pół sezonu", "prawie nie grała", "miała gorszy rok od Raducanu" - czytamy. "Kto prowadzi wasze konto? Można wiele powiedzieć o sezonie Qinwen, ale nie był on znakomity" - dodał inny internauta. "Znakomity? Może w szpitalu" - oburzył się jeszcze inny.

Dodano, że populacja Chin jest prawie dwa razy większa od liczby ludności Europy (1,44 mld do 744 mln).

Trudno dziwić się tym wszystkim emocjom. Z powodu problemów zdrowotnych Chinka rozegrała w sezonie tylko 32 mecze, a od lipca zaledwie trzy - jeden na Wimbledonie i dwa w Pekinie.

Refleksja przyszła dość szybko - około godziny 14:50 wpis na X został usunięty, a ten Instagramie edytowany, usunięto z niego słowa o "znakomitym sezonie". Podkreślono zamiast tego, że Zheng została "wybrana przez was".

W przeszłości całkiem często zdarzały się triumfy Polek - w latach 2011-16 triumfowała Agnieszka Radwańska, a w 2020 r. Iga Świątek.

Zheng wygrała jeszcze jedno głosowanie - wspomniana konfrontacja z Coco Gauff w Rzymie, która przyniosła 3 godziny i 22 minuty gry, aż 156 (!) niewymuszonych błędów przy 49 winnerach, 44 break pointy. Amerykanka odwróciła losy trzeciego seta, ze stanu 3:5 ugrała 7-6(3). Tutaj zapewne też nie decydowały względy sportowe, a bardziej emocjonalno-patriotyczne. W poprzednich dwóch latach w tej kategorii zwyciężały madryckie boje Świątek z Aryną Sabalenką.

Coco Gauff - Qinwen Zheng. Skrót meczu. WIDEO ASSOCIATED PRESS © 2024 Associated Press

Qinwen Zheng w Madrycie Irina R Hipolito/DPPI via AFP AFP

Qinwen Zheng Gao Jing AFP

Qinwen Zheng Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP