Głośne krzyki radości Lorenzo Sonego po zwycięstwie z Hurkaczem w półfinale. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Polski tenisista nie obroni tytułu wywalczonego sprzed roku. W półfinale za mocny okazał się Lorenzo Sonego, który wygrywa 2:0. 1. set zakończył się w tie-breaku, którego Włoch wygrał do 5. W 2. partii Lorenzo zdołał przełamać Huberta i to wystarczyło, by zapewnić sobie miejsce w jutrzejszym finale.