Serena Williams dziękuję najważniejszym osobom w jej życiu. WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Boże, dziękuję wam. Byliście dziś niesamowici - mówiła Serena do fanów bezpośrednio po zakończeniu spotkania. - Dziękuję, tatusiu, wiem, że oglądałeś. Dziękuję, mamo... - kontynuowała, po czym musiała na moment przerwać, gdyż nie potrafiła powstrzymać płaczu.



Publika dodała jej otuchy gromkim aplauzem. - To łzy szczęścia. Tak mi się wydaje - żartowała. Zwróciła się też do swojej siostry, także wybitnej zawodniczki.



- Nie byłabym Sereną, gdyby nie Venus, więc - dziękuję ci! - powiedziała.



Dla 40-letniej zawodniczki był to ostatni mecz w zawodowej karierze.