Serena Williams pożegnalna scena podczas US Open

Serena Williams w meczu trzeciej rundy US Open przegrała z Ajlą Tomljanovic 5:7, 7:6, 1:6. Dla 40-letniej zawodniczki był to ostatni mecz w zawodowej karierze.



Jedna z najwybitniejszych tenisistek w historii, triumfatorka 23 turniejów wielkoszlemowych w grze pojedynczej powróciła do rywalizacji w czerwcu, po niemal rocznej przerwie. Otrzymała "dziką kartę" od organizatorów Wimbledonu. Na Wyspach pożegnała się z rywalizacją już w pierwszej rundzie. Pokonała ją Harmony Tan.



W sierpniu Williams zasygnalizowała z kolei, że US Open będzie jej ostatnim turniejem w karierze.