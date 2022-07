Adam Molenda: Chcemy wygrać naszą grupę. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W dniach 21-24 lipca na Kortach Tenisowych Arka przy ulicy Ejsmonda 3 w Gdyni odbędzie się turniej z cyklu European Summer Cups by Dunlop U12, czyli eliminacje do Drużynowych Mistrzostw Europy dziewcząt do lat 12.



Rozmowa z Adamem Molendą, trenerem reprezentacji Polski dziewcząt do lat 12.