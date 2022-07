Nick Kyrgios skarży się na przeszkadzającą mu kobietę na widowni. WIDEO

Finał Wimbledonu 2022 to 32. finał w karierze Novaka Djokovicia. Dla Nicka Kyrgiosa to z kolei pierwszy wielkoszlemowy finał w karierze. Za Novakiem Djokoviciem przemawia więc doświadczenie, ale to Nick Kyrgios wygrał oba dotychczasowe bezpośrednie mecze obu tenisistów.Wszystkie mecze Wimbledonu zobaczysz na sportowych kanałach Polsatu i na platformie Polsat Box Go.Skróty i najciekawsze zagrania z turnieju obejrzysz w Interii Sport.Obserwuj Interię Sport i bądź na bieżąco!