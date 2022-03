Ashleigh Barty kończy karierę tenisową. "Po raz pierwszy mówię o tym głośno i tak, trudno to powiedzieć". WIDEO WIDEO |

Ashleigh Barty ogłosiła, że kończy karierę tenisową. Pierwsza rakieta rankingu WTA ma 25 lat i wygrane trzy turnieje wielkoszlemowe (Roland Garros 2019, Wimbledon 2021, Australian Open 2022).



Kończę tenisową karierę. Po raz pierwszy mówię o tym głośno i tak, trudno to powiedzieć, ale jestem bardzo szczęśliwa, gotowa i wiem, że w tym momencie, w moim sercu, dla mnie jako osoby, jest to właściwe i wiem to bardziej niż kiedykolwiek - powiedziała Barty.